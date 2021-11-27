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İzmir'de son 2 yılda FETÖ'den 1525 şüpheli tutuklandı

İZMİR'de FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik geçen salı günü yapılan operasyonda gözaltına alınan 59 şüpheliden 44'ü tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son iki yılda yürüttüğü operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden bin 525'inin tutuklandığı, 500'ünün ise faydalı itirafçılık nedeniyle serbest bırakıldığı bildirildi.

27 Kasım 2021 Cumartesi 14:20
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İzmir'de son 2 yılda FETÖ'den 1525 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın sağladığı koordinasyon, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucunda, geçen salı günü ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı kurduğu tespit edilen ve itirafçı beyanları ile belirlenen 7'si albay, 1'i binbaşı, 12'si üsteğmen, 2'si teğmen, 25'i astsubay rütbesinde; 4'ü Deniz Kuvvetleri, 5'i Kara Kuvvetleri, 37'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 15'i muvazzaf 47 asker, 65'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda, İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 26 şüpheli faydalı itirafçılık nedeniyle, 8 şüpheli delil durumu nedeniyle, 1 şüpheli operasyon öncesinde gözaltının iptal edildiği gerekçesiyle, 2 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle iptal edildiği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen 59 şüpheliden 44'ü tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 13'ünün yurt dışında olmak üzere 16 şüphelinin firar durumunda olduğu bildirildi.

İKİ YILDA 3480 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle yürütülen planlı soruşturmalar dizisi kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son iki yılda yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, 23 ayrı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Bu operasyonlarda 3 bin 480 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, şüphelilerin 2 bin 221'i muvazzaf, 650'si muvazzaf olmayan asker, 609'ü darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bin 525'inin tutuklandığı, 500 şüphelinin ise faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiğinden kolluk biriminden serbest bırakıldığı bildirildi.

DHA

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FETÖPDYTSKİzmirOperasyonşüpheliTutuklama
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