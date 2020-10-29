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İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

 İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz kişi Engin Ekşioğlu'nu (39) iş yerinde tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri, kayıplara karışan cinayet firarisini yakalamak için çalışma başlattı.

29 Ekim 2020 Perşembe 09:00
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İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Olay, Tersane Mahallesi Şehit Asım Aksoy Caddesi üzerinde bulunan pimapen üretimi yapan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Engin Ekşioğlu ile aralarında husumet bulunan bir kişi Ekşioğlu'nun iş yerine geldi. Henüz bilinmeyen nedenle, ismi öğrenilemeyen şüpheli Ekşioğlu'na tabancasıyla 3 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan komşuları iş yerine geldiğinde, Ekşioğlu'nu kanlar içerisinde yerde yatarken görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Ekşioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Ekşioğlu'nun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurum'u morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Ekşioğlu'nun yakınları sinir krizi geçirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatırken çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKarşıyakaCinayetHusumet
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