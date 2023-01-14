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İzmir'de silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Türkmenistan uyruklu Kamil Gasanbekov'u tabancayla öldürdüğü belirlenen aynı ülke vatandaşı şüpheli yakalandı

14 Ocak 2023 Cumartesi 16:32
İzmir'de silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde tabancayla vurulmuş halde bulunan Türkmenistan uyruklu kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Küçük Çiğli Mahallesi'ndeki 8710 Sokak'ta silah sesi duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Türkmenistan uyruklu sıhhi tesisat ustası Kamil Gasanbekov'un (39) silahla yaralandığı belirlendi.
112 Acil Servis ekiplerince Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı tesisat ustası Gasanbekov, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gasanbekov'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili Türkmenistan uyruklu B.H'yi gözaltına aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirÇiğliCinayetKamil GasanbekovTürkmenistan
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