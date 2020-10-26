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İzmir'de 'sahte içki'den 2 ölüm daha; sayı 35'e yükseldi

İZMİR'de, sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen 2 kişi daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 35’e yükseldi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 09:59
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İzmir'de 'sahte içki'den 2 ölüm daha; sayı 35'e yükseldi

İddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşan Mehmet Doğan (35) Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Doğan Aksın (76) ise kentteki özel bir hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Doğan ve Aksın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan ve Aksın'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Doğan ve Aksın'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Öte yandan, kent genelinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

DHA

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İzmirSahteAlkolIçkiZehirlenme
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