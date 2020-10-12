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İzmir'de sahte alkolden 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı

İzmir'de sahte alkol içtikleri iddiasıyla kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e çıktı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 12:45
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İzmir'de sahte alkolden 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan 11 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, dün akşam saatlerinde sahte alkolden zehirlendiği iddiası ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 kişi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise 1 kişi tedaviye alındı.  Halil İbrahim KARABIYIK - Fırat AKAY/ İZMİR, (DHA)

ÖLÜ SAYISI 15'E ÇIKTI

İzmir'de sahte alkol içtikleri iddiasıyla kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e çıktı. Sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle kentteki çeşitli hastanelere götürülen 20 kişinin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirSahte AlkolHastanelik
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