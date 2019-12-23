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İzmir'de sağanak ve lodos

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde, sağanak ve etkili olan lodos nedeniyle denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları ve caddelerini su bastı.

İzmir'de sağanak ve lodos

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde, sağanak ve etkili olan lodos nedeniyle denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları ve caddelerini su bastı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 10:45
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İzmir'de sağanak ve lodos

İzmir'de saat 03.00 sıralarında başlayan etkili yağmurda birçok yeri su bastı. Yağmur suyu taşıma kanallarının tıkalı olması nedeniyle Karşıyaka ilçesinin Mavişehir Mahallesi'nde, lodosla birlikte denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları, bahçeleri sular altında kaldı. Araçlar yarıya kadar suya battı. Sabah iş yerlerine gitmek için kalkanlar, evlerinden çıkamadı. İtfaiye ve belediyeye ait araçlar, suları tahliye etmeye başladı. Araçların bir kısmı çekiciler tarafından çekildi. Cadde ve sokaklar da yağmur sularıyla doldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre İzmir'de yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirLodosSağanakYağmurYağış
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