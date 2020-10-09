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İzmir'de kötü koku tepkisi

İZMİR'in Bayraklı ilçesinden Bornova'ya uzanan Manda Çayı'nın kötü koku problemi nedeniyle sadece bir kısmının temizlenmesine vatandaşlar tepki gösterdi. İzmir Adliyesi yakınında bulunan dere kısmının temizlendiğini ancak diğer kısmının pislik içinde olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kısmi temizlik kalıcı çözüm değil. Kokudan pencere açamıyoruz" dedi.

09 Ekim 2020 Cuma 09:09
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İzmir'de kötü koku tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Bayraklı ilçesinden Bornova'ya uzanan Manda Çayı'nın temizlendiğine dair sosyal medyada paylaştığı fotoğraf tepkilere neden oldu. Bornova'da Manda Çayı boyunca uzanan Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, çayın belli bölgelerinin temizlendiğini bu temizliğin koku problemini gidermediğini söyledi. Mahalleli Cengiz Baştürk, "Bütün yazı kokularla geçirdik. Bornova Belediyesi'ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve İZSU'ya şikayetimizi ilettik fakat herhangi bir sonuç elde edemedik. Ne bir temizleme çalışması ne de bir dezenfekte çalışması yapıldı. Biz bu işin arkasını bırakmak istemiyoruz. Burada yaşayan vatandaşlar olarak, temiz havayı solumak istiyoruz. Bornova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir an önce buradaki kokunun giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasını istiyoruz. Mahalle muhtarımızın ve vatandaşlarımızın her iki belediyeye de verdiği dilekçeler var. Yüzümüzde maske olmasına rağmen bir koku geliyor. Bu kokunun içinde eşimiz, dostumuz, çocuklarımız 7 gün 24 saat geçiriyor. Manda Çayı'nın bir tarafının temizlenmesiyle bu sorun çözülmez. Temizleme çalışmaları kısmen yapılırsa sorunlar daha çok birikir. Kalıcı bir çalışma yapılması gerekiyor" dedi.

'KOKU NEDENİYLE BÖLGEDEN GEÇEMİYORUZ'

Derenin hiç temizlenmediğini dile getiren Raşide Aksakal, "Çok koku geliyor. Kokudan dolayı buradan geçemiyoruz. Mahalle çok kokuyor. Sabah cam, pencereyi açamıyoruz. Sinekler çok var. Hiç temizlenmiyor" dedi.

Mahalle muhtarı Selahattin Özdemir ise, "Ben 15 yıldan beri buranın mahalle muhtarlığını yapıyorum. 15 yıldan beri Manda Çayı'nın sorunu bitmedi. Burada oturanlar, kokudan dolayı pencerelerini açamıyorlar. Kimse buraya çözüm bulamıyor" diye konuştu.

'EVDE KALAMIYORUZ'

Koronavirüs sürecinde evde kalınması gerektiğini ancak kokudan dolayı evlerinde vakit geçirmekte zorlandıklarını ifade eden İlhan Ateş de şöyle konuştu:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni sürekli arıyoruz. Kokudan duramıyoruz. Kapılar kapalı, çocuklar da bunalıyor. Pandemi sürecinde evimizde olmamız gerekiyor. Biz evde de duramıyoruz."

'BU KADAR DUYARSIZ KALINMASININ NEDENİNİ MERAK EDİYORUM'

AK Parti Bornova İlçe Başkanı Hasan Ali Kahraman ise, "Görüntü olarak belirli alanlarda temizlik yapılmış olabilir ama işi kökünden halletmediğiniz sürece bu devam eder. Akşamları vatandaşlar evlerinde burunlarını kapatarak oturduklarını söylüyorlar. Akşamları balkonunda çay içemediklerinden bahsediyorlar. Dünya koronavirüsten titrerken, bu konuda bu kadar duyarsız kalınma sebeplerini gerçekten merak ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirManda çayıBornovaBayraklı
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