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İzmir'de kamyonda 16 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama 

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, kamyonda 16 kilo 325 gram skunk ile yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i de adli kontrolle serbest kaldı. 

26 Kasım 2022 Cumartesi 11:43
İzmir'de kamyonda 16 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama 

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu şehre yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu madde taşınan kamyon, Kemalpaşa'da durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, 16 kilo 325 gram skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A. ve M.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKemalpaşaUyuşturucuSkunkNarkotikPolisOperasyon
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