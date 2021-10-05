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İzmir'de FETÖ operasyonu; 22 gözaltı

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında büyük enerji şirketlerinin işe alım komisyonlarında ve insan kaynakları uzmanı pozisyonunda çalışanların da olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

05 Ekim 2021 Salı 10:52
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İzmir'de FETÖ operasyonu; 22 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmişte kentteki büyük enerji şirketlerinde çalışan ve bir kısmı halen çalışmakta olan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçti. Aralarında, daha önce insan kaynakları uzmanı olarak çalışan S.S., işe alım mülakat komisyonlarında görevli A.R.S. ve örgütün Karşıyaka ilçe imamının kardeşinin de bulunduğu toplam 22 kişi, bu sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelilerden 13'ünün, halen enerji şirketindeki görevlerine devam ettikleri öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirFETÖTerörörgütOperasyon
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