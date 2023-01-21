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İzmir'de evde otururken mermi isabet eden genç hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evde arkadaşlarıyla bilgisayar oyunu oynayan kişi, sokaktan açılan ateşte merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. 

21 Ocak 2023 Cumartesi 11:49
İzmir'de evde otururken mermi isabet eden genç hayatını kaybetti

Sarıyer Mahallesi'ndeki bir binanın 2. katındaki evinde arkadaşlarıyla bilgisayarda oyun oynayan yabancı uyruklu Muhammed Mahluf'a, (27) sokaktan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu camdan giren mermi isabet etti. 
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Mahluf'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Mahluf'un cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 
Polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKarabağlarCinayet
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