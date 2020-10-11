Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1166
ALTIN
487.703
DOLAR
7.8443
STERLİN
10.2676
EURO
9.2684
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı
Son Dakika
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı
Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü
Son Dakika
Av tüfeğiyle kendini vuran genç...
Çorum'a şehit ateşi düştü
Son Dakika
Çorum'a şehit ateşi düştü
Türkiye maçı öncesinde Rusya'da koronavirüs şoku
Son Dakika
Türkiye maçı öncesinde Rusya'da koronavirüs...
Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
Turuncu listedeki terörist etkisiz hale...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir'de doktora önce bıçak çekti sonra darp etti

İZMİR Bornova ilçesindeki, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kalp rahatsızlığı şikayetiyle gelen G.B., doktor muayenesinin ardından iyi olduğu tespit edilince doktor M.B.(27) tarafından maske takılması istendi. İmam nikahlı eşi olduğu ileri sürülen Ö.Ş.(19) eşini uyaran doktora önce bıçak çekti ardından darp etti. Olaya karışan Ö.Ş. ve G.B. gözaltına alındı.

11 Ekim 2020 Pazar 09:02
1 Okunma
İzmir'de doktora önce bıçak çekti sonra darp etti

Olay, gece saatlerinde  Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. İddiaya göre, kalp rahatsızlığı olduğu ileri sürülen G.B. imam nikahlı eşi Ö.Ş. ile birlikte hastaneye geldi. Muayenesi tamamlandıktan ve iyi olduğu belirlendikten sonra doktor M.B., G.B.'ye maskesini takmasını istedi. Maske takmayacağını söyleyen G.B., "Sen doktorsun işini yap, karışma bana" diye çıkıştı. Ardından Ö.Ş., tartışmanın büyümesiyle doktora bıçak çekti ve darp etti. Olayın ardından araya giren hastane polisi 2 şüpheliyi dışarı çıkarttı. Doktorun şikayetçi olması üzerine Ö.Ş. ve G.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirDoktorDarpYARALAMA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Trabzon'da örtü yangını
Trabzon'da örtü yangını
Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü
Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü
Isparta'da mesire alanında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Isparta'da mesire alanında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Çorum'a şehit ateşi düştü
Çorum'a şehit ateşi düştü
Bakan Pakdemirli: Yangın kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli: Yangın kontrol altına alındı
Dikkat! 1 ay ulaşıma kapanacak
Dikkat! 1 ay ulaşıma kapanacak
Hatay’daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı
Hatay’daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı
ORMANDA BULUNDULAR
ORMANDA BULUNDULAR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma