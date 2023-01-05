Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.539,60
ALTIN
1.116,79
DOLAR
18,75
STERLİN
22,63
EURO
19,95
Munzur Üniversitesi Akademik Personel alacak
Munzur Üniversitesi Akademik Personel...
TBMM Başkanlığı 47 yasama uzman yardımcısı alacak
TBMM Başkanlığı 47 yasama...
Sarıyer Belediyesi İstinye'deki tesisi kiraya verecek
Sarıyer Belediyesi İstinye'deki tesisi...
67 konut ve 51 iş yeri satışa çıkıyor
67 konut ve 51...
350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak
350 Vergi Müfettiş Yardımcısı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir'de  boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

İZMİR'in Konak ilçesinde, M.F.  trans birey olduğu öne sürülen Ece E.'yi çıkan tartışmanın ardından boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası taksi ile kaçan M.F., 15 dakika içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı. 

05 Ocak 2023 Perşembe 06:45
İzmir'de  boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 03.30 sıralarında Alsancak Mahallesi Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, M.F. ile trans birey olduğu öne sürülen Ece E. arasında henüz belirlenemeyen  nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.F.,  Ece E.'yi boğazından bıçakladı. Ece E. kanlar içerisinde yere yığılırken,  M.F. bindiği taksi ile kaçmaya başladı. Bu sırada, durumu fark eden Ece E.'nin komşuları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Şüphelinin bindiği taksi plakasını ve gittiği yönü tespit eden ekipler, 15 dakika içerisinde Torbalı ilçesinde M.F.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları olayın yaşandığı evde çalışma yaptı. Ece E.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKonakBıçakSilahCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda doğal gaz kaçağı; 25 kişi hastaneye kaldırıldı
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda doğal gaz kaçağı; 25 kişi hastaneye kaldırıldı
Otomobil, alt geçit ayağına çarpıp savrulan araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil, alt geçit ayağına çarpıp savrulan araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü
Kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü
Gaziantep'te otomobil, öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 12 yaralı
Gaziantep'te otomobil, öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 12 yaralı
Kumköy'de çardak işgali sürüyor
Kumköy'de çardak işgali sürüyor
Çorlu'da hafif ticari araç dereye uçtu; İrem öldü, 3 yaralı
Çorlu'da hafif ticari araç dereye uçtu; İrem öldü, 3 yaralı
Ayrılmak isteyen eşini sokakta tabancayla vurdu
Ayrılmak isteyen eşini sokakta tabancayla vurdu
Hayvanlarda çiçek hastalığı görüldü, 50 köy karantinaya alındı
Hayvanlarda çiçek hastalığı görüldü, 50 köy karantinaya alındı
Şanlıurfa'da sevgilisini öldüren Berivan, tutuklandı
Şanlıurfa'da sevgilisini öldüren Berivan, tutuklandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi