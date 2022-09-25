İzmir'de 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretiminde kullanılmak üzere sahte etil alkol üretilip, piyasaya sürüldüğü bilgisiyle harekete geçti. Karşıyaka, Buca ve Kemalpaşa ilçelerindeki 1 iş yeri, 3 araç ve 1 depodaki aramalarda, 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Şüphelilerin, ürettikleri sahte etil alkolleri internet üzerinden 'dezenfektan' görünümünde satışa sundukları ve Türkiye'nin her iline kargo yöntemiyle gönderdikleri tespit edildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.