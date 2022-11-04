İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, bugün saat 03.29 sıralarında merkez üssü İzmir'in Buca ilçesinde olmak üzere, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa ve Aydın'ın ilçelerinde de hissedilen deprem paniğe neden oldu. Yerin 14.47 km altında meydana gelen depremde, Konak ilçesi Kubilay Mahallesi'nde bir caminin minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı. Öte yandan deprem sırasında, iki vatandaş yüksekten atlayarak yaralandı. Depremin ardından açıklamada bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kıymetli İzmirliler. Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak'ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Tekrar geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

'BATI ANADOLU SON 10 YILDIR ÇOK GERGİN'

Depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Batı Anadolu son 10 yıldır çok gergin. Normalde Anadolu'da yüzde 52 ile en çok deprem beklediğimiz yer Kuzey Anadolu kırığıydı. Ancak son yıllarda Batı Anadolu'da gerginlik artışı söz konusu oldu. Kızıldeniz'in açılmasıyla Anadolu'nun bu gerginliği taşıyamaması sonucunda kırıklar oluşuyor. Onlardan bir tanesi Sisam depremi olarak 2020'de oldu. Şu anki deprem İzmir'de korktuğumuz İzmir kırığı üzerinde olmadı. Biz buna orta büyüklükte deprem diyoruz. Deprem yaklaşık 7 saniye sürdü. Kuşadası'nda beni uykudan uyandırdı. Melez ovasındaki yapılaşma hemen durdurulmalıdır. Bornova- Bayraklı ve Bornova kırığı etkisi altında olan Karşıyaka- Çiğli kesimleri İzmir'in tetikte olması gereken yerlerdir. Buradaki yapıların kentsel dönüşüm kavramı içinde hızlanarak iyileştirilmesi gerekiyor. Kesinlikle Bayraklı ve Bornova Ovası'ndaki yapılaşma durdurulmalı. Öncelikli olarak buralar taşınmalı'' ifadelerini kullandı.

AFAD'TAN PANİĞE KAPILMAYIN UYARISI



İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirten AFAD, "İzmir ilimizin Buca ilçesindeki 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla en büyüğü 2.4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamalarını önemle istirham ediyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

'İLK TESPİTLERİMİZE GÖRE METRO, TRAMVAY VE İZBAN TESİSLERİNDE BİR HASAR YOK'



Deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şu açıklamalarda bulundu:



"Merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tüm itfaiye ekiplerimiz devriyede. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre metro, tramvay ve izban tesislerinde bir hasar yok. Detaylı tarama sürüyor."

BAKAN SOYLU İZMİR’E GELDİ : 3 YARALI VAR, 1'İNİN DURUMU AĞIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de meydana gelen 4.9 deprem sonrasında İzmir’e ziyarette bulundu. Bakan Soylu, Konak ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan cami minaresinin bulunduğu noktada incelemelerde bulundu. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Soylu, “Gece yarısı saat 03.29 civarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.4 kilometre derinliğinde oldu; hem İzmir hem de Ankara’daki ilgili bölümlerimiz değerlendirmelerini yaptılar. Atlamak suretiyle 3 yaralı vatandaşımız var. Birisinin durumu ağır, şu anda geldiği andan beri müdahalesi yapılıyor. Hastanelere 31 vatandaşımız panik sebebiyle başvurdular. Bunların 3’ü şu an tedavi altında, 1'i yoğun bakımda. Elbette özellikle gerek fay hattında gerekse de deprem konusunda Orhan hocamızın söyleyecekleri olacak ama şurda gördüğüm tabloyu ifade etmek isterim. Bu yapı stokuna sizler de şahitsiniz, bu yapı stokunun değişmesi lazım. Allah muhafaza bu yapı stoku ile İzmir’de depremle karşılaşırsak, anlaşılıyor ki daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. 4.9 deprem ölçüsü biraz önce değerlendirdik ama 6.9'luk bir deprem daha büyük, içimizi acıtacak, ülkemizi üzecek sorunlar ve maliyetler oluşturabilir. Bu açıdan buradaki yapı stokunu gördükten sonra, bir kez daha İzmir hakkında oturup değerlendirme yapmalı. Tekrar geçmiş olsun, şu ana kadar bir can kaybı yok. Yaklaşık 20 kadar binada çatlaklar ve birtakım hasarlı ihbarlar söz konusu, çevre ve şehircilik ekipleri de bu konuda tespitlere başladılar.” Dedi.

PROF. DR. SÖZBİLİR: BUCA FAYI 6'DAN BÜYÜK DEPREM ÜRETEMEZ, PANİK YOK

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Buca ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Buca Gölet ile Gaziemir arasındaki fayın kırıldığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bizim yaptığımız jeolojik çalışmalara göre; bu fay, batıda Tuzla Fayı'na bağlanan bir fay. Eğim atımlı normal fay türünde. Sisam Fayı gibi çalışan bir fay. Bilindiği gibi İzmir'de can ve mal kaybına neden olabilecek deprem büyüklüğü 6 ve üstü. Fakat Buca Fayı 6'dan büyük deprem üretemez. Panik yaratacak bir durum yok. Buca Fayı, 5 kilometre uzunluğunda. Üreteceği deprem de 5 büyüklüğünde. 4.9'luk depremden sonra artçılar başladı. Daha da sürecektir, 3.7 gibi artçı depremler beklenebilir" dedi.

BAKAN SOYLU BUCA'YA GİTTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Konak ilçesinde zarar gören camiyi inceledi, ardından depremin merkez üssü Buca'ya gitti. Bakan Soylu, Hasanağa Bahçesi'nde geceyi sokakta geçiren vatandaşlarla konuştu. Bir grup öğrenci, Bakan Soylu'ya yurtlarının hasar gördüğünü anlattı.

'62 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI'

İzmir'e 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından gelip, merkez üssü Buca ilçesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra İl Afet ve Koordinasyon Merkezi'ne geçti. Burada yapılan toplantıda konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "İzmir sınırları içerisinde 17 tanımlanmış aktif fayımız var. Şu ana kadar toplam 62 artçı sarsıntı yaşandı. Bunların içerisinde en yüksek olan artçı sarsıntının büyüklüğü 2.7" dedi.

'4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI' UYARISI

4.9 ile 5.0 büyüklüğündeki depremlerin ardından 4.0 büyüklüğünde artçılar olabileceğini belirten Tatar, "Özellikle vatandaşlarımızın bu konuya dikkat ederek hareket etmesinde büyük fayda var. Özellikle depremin artçı sarsıntılarının belli bir noktada yoğunlaştığını, kümelendiğini görüyoruz. Bu da bizim hemen güneyimizde kalan Buca fayının kuzeyinde bir noktaya düşüyor. Depremin aslında bulunduğu yer, bizim 35-40 kilometre uzunluğundaki Tuzla fayının en kuzeydoğu ucuna düşüyor. Türkiye'de 500 civarında diri fay olarak tanımladığımız deprem üretme potansiyeline sahip fay var. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde 4.0- 4.5 büyüklüğünde bir depremin olması, son derece doğal. Bu gerçeği bilmemizde büyük yarar var dolayısıyla bu büyüklükteki bir depremden sonra panik yapmamak gerekiyor" diye konuştu.

İzmir civarında 17 aktif fay olduğunu hatırlatıp, bugünkü depremin son derece olağan karşılanması gerektiğine dikkati çeken Tatar, "Bunun yanı sıra özellikle İzmir'de 6.8- 6.9 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip faylar var dolayısıyla bizim bir an önce İzmir'de yapı stokuna dikkat ederek, hareket etmemiz önem taşıyor" dedi.

Toplantıya daha sonra basına kapalı olarak devam edildi.

BAKAN SOYLU’DAN AÇIKLAMA

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar herhangi bir can kaybına ulaşılmadığını, 2 kişinin panikle atlama sonucu yaralandığını açıkladı.

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "İzmir Buca'da, saat 03.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir" dedi.

DEPREMİN HASARI GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

İzmir'de merkez üssü Buca ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki depremde, hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Hasar-tespit çalışmaları sonrası zarar gören telefon ve internet hatları yenilenmeye başladı. Depremde Konak ilçesindeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi de hasar gördü. Depreme ilişkin açıklama yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Tüm İzmir'e geçmiş olsun. Konak'ta sadece bir yerde sıkıntı var. Tescilli bir bina olduğu için tespitleri yapıyoruz. Biraz sonra yıkım ekipleri gelecek. Çalışmaların ardından hemen bertaraf edip, yapımını gerçekleştireceğiz. Yapı stoğu olarak değerlendirdiğimiz zaman, kentsel dönüşüm diyoruz. Çok daha hızlı ve kararlı bir şekilde dönüşümün sağlaması için tüm kurumların beraber çalışması gerekiyor. Şu ana kadar ilçemizde başka bir sıkıntı görünmüyor. 500 yıllık bir cami bu. Zaten bölge olduğu gibi tescilli" dedi.