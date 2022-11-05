İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli saat 16.26"da yaşanan deprem, 9,97 metre derinlikte meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmazken, kısa süreli panik yaşandı.

İzmir, 4 Kasım'da saat 03.29'da merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğünde depremle sarsılmış, panik nedeniyle balkondan atlayan 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı. (DHA)

VALİ KÖŞGER: OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR

İzmir'in Buca ilçesi merkezli saat 16.26'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Köşger, "Saat 16.26 itibariyle ilimizde Buca merkezli 3.7 büyüklüğünde ve yerin 9,9 km derinliğinde artçı bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar depremle ilgili olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Tüm İzmirli hemşerilerimize geçmiş olsun" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından, "Buca'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İtfaiye zabıta ve teknik ekiplerimizin yaptığı ilk incelemeler sonucu olumsuz bir durum tespit edilmedi. Geçmiş olsun İzmir’im" açıklamasında bulundu.