Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.216,98
ALTIN
1.004,00
DOLAR
18,57
STERLİN
21,26
EURO
18,52
Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İzmir Karabağlar'da 3.480 m² arsa satışa çıkarıldı
İzmir Karabağlar'da 3.480 m²...
Çanakkale'de otel satış ihalesi
Çanakkale'de otel satış ihalesi
Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

İZMİR'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

05 Kasım 2022 Cumartesi 18:00
İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesi merkezli saat 16.26"da yaşanan deprem, 9,97 metre derinlikte meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmazken, kısa süreli panik yaşandı.

İzmir, 4 Kasım'da saat 03.29'da merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğünde depremle sarsılmış, panik nedeniyle balkondan atlayan 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı. (DHA)

VALİ KÖŞGER: OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR

İzmir'in Buca ilçesi merkezli saat 16.26'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Köşger, "Saat 16.26 itibariyle ilimizde Buca merkezli 3.7 büyüklüğünde ve yerin 9,9 km derinliğinde artçı bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar depremle ilgili olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Tüm İzmirli hemşerilerimize geçmiş olsun" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından, "Buca'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İtfaiye zabıta ve teknik ekiplerimizin yaptığı ilk incelemeler sonucu olumsuz bir durum tespit edilmedi. Geçmiş olsun İzmir’im" açıklamasında bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirDepremAfad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Maden işçisi Taner Şen, Amasra’da toprağa verildi
Maden işçisi Taner Şen, Amasra’da toprağa verildi
Hatay’da orman yangını
Hatay’da orman yangını
İçişleri: Bitlis'te, Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 operasyonu başlatıldı
İçişleri: Bitlis'te, Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 operasyonu başlatıldı
Maden faciasında, 8 yönetici ve mühendisin tutuklanmasında en fazla 'yetersiz havalandırma' gerekçe oldu
Maden faciasında, 8 yönetici ve mühendisin tutuklanmasında en fazla 'yetersiz havalandırma' gerekçe oldu
Gemide kaybolan oğlunu umutla beklerken, gelen valiziyle yıkıldı
Gemide kaybolan oğlunu umutla beklerken, gelen valiziyle yıkıldı
Haluk Sur: 6,5- 7 milyon yapı stokunun süratle yenilenmesi gerek
Haluk Sur: 6,5- 7 milyon yapı stokunun süratle yenilenmesi gerek
Yurt ilaçlaması sonrası 76 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Yurt ilaçlaması sonrası 76 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli
Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول