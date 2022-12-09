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İzmir'de 2022 yılında alkollü skuter kullanan bin 81 kişiye ceza kesildi

09 Aralık 2022 Cuma 14:51
İzmir'de 2022 yılında alkollü skuter kullanan bin 81 kişiye ceza kesildi

 İZMİR'de 2022 yılında skuterı 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak kullandığı tespit edilen bin 81 sürücüye 461 bin 587 TL para cezası kesildi.

Son dönemde giderek popülerleşen ulaşım araçlarından skuterlerin kullanımına ilişkin denetimler devam ediyor. İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin alkol, yaş ve hız denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimler kapsamında kentte 2022 yılında skuteri 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak kullandığı tespit edilen bin 81 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu 66'ncı maddesi gereğince 427 TL'lik cezai yaptırım uygulandı. 

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nce paylaşılan verilerde kent genelinde 2022 yılında 75 bin 154 skuter ve motorlu bisiklet cinsi araç ve sürücüsünün kontrol edildiği, 21 bin 279 sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldığı bildirildi. Yapılan işlemler incelendiğinde skuter sürücülerine özellikle 15 yaşını doldurmadan skuter kullanmak, kırmızı ışık ihlali, trafik işaret ve levhalarına uymamak, yaya yolunda skuter kullanmak ve alkollü olarak skuter kullanmaktan işlem yapıldığı ifade edildi.

KURALLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Karayolları Trafik Kanunu'nda 24.12.2020 tarihinde yapılan düzenleme ile mevzuat kapsamına alınarak ülkemizde kullanımı yasal boyuta ulaşan ve ilimizde özellikle gençler tarafından oldukça tercih edilen elektrikli skuterlerinde diğer araçlar gibi kullanımı kurallara bağlanmıştır. Elektrikli skuter ya da e-skuter olarak tabir ettiğimiz araçlar hızı en fazla 25 km/saate ulaşan, tekerlekli, ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan taşıtlardır. Öncelikle e-skuter sürücülerinin 15 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi olan yerlerde e-skuterlerin taşıt yolunda sürülmesi yasaktır. Ayrıca e-skuterlerin yayaların kullanımına ayrılmış yerlerde sürülmesi, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi, ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi yasak olup, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi ve e-skuterlerde sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması da yasaktır. Elektrikli skuter sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve gece görünürlüklerini sağlayacak şekilde reflektif yelek vb. giyinmeleri zorunludur. Ayrıca elektrikli skuterler otoyol, şehirlerarası kara yolları ve azami hız sınırı 50 km/saat üzerinde olan karayollarında kullanılamamaktadır" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SkuterİzmirCeza
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