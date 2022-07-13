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İzmir'de 143 göçmen yakalandı

İZMİR'in Menderes ilçesinde, kolluk kuvvetleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 143 göçmen ile 2 organizatörü yakaladı. 

13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:18
İzmir'de 143 göçmen yakalandı

Menderes ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini edinen kolluk kuvvetleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Koru Koyu mevkiinden tekneye binen 105 göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen A.Y. ve C.K. isimli şüpheliler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, yapılan çalışmalar kapsamında kolluk kuvvetlerince karada bulunan 38 göçmenin yakalandığı öğrenildi. Toplamda 143 göçmenin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Organizatör oldukları şüphesi ile gözaltına alınan 2 şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirMenderesGöçmenKaçak Göçmen
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