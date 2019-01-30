Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103903
ALTIN
223.024
DOLAR
5.2784
STERLİN
6.9156
EURO
6.0329
Buse'yi arama çalışmaları 7'nci gününde
Buse'yi arama çalışmaları 7'nci gününde
Kamyonet otomobilin üzerine düştü
Kamyonet otomobilin üzerine düştü
Banka görevlisini bıçakla rehin alan soyguncu tutuklandı
Banka görevlisini bıçakla rehin alan...
ATM'deki düzenek, vatandaşın dikkati sayesinde bulundu
ATM'deki düzenek, vatandaşın dikkati sayesinde...
Fabrika alevlere teslim oldu
Fabrika alevlere teslim oldu

İYİ Partili belediye meclis üyesi adayı broşür dağıtırken canından oldu

Ankara'da, sokakta broşür dağıtırken yolun karşısına geçmek isteyen İYİ Parti Mamak Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı Mustafa Çini, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İYİ Partili belediye meclis üyesi adayı broşür dağıtırken canından oldu

Ankara'da, sokakta broşür dağıtırken yolun karşısına geçmek isteyen İYİ Parti Mamak Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı Mustafa Çini, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:31
12 Okunma
İYİ Partili belediye meclis üyesi adayı broşür dağıtırken canından oldu

Olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. Broşür dağıtan İYİ Parti Mamak Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı Mustafa Çini'ye, yolun karşısına geçmek isterken, Muhammet İpek yönetimindeki 34 BKF 716 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çini, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu, elindeki broşürler etrafa saçıldı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Çini'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çini'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. 


Öte yandan, bulvar üzerinde güvenlik önlemi alınırken, bir süre tek şeritten sağlanan trafik, yapılan incelemenin ardından tekrar normale döndü. Sürücü Muhammet İpek'i gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiAnkaraMamakBelediyeAdayMustafa Çini
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Buse'yi arama çalışmaları 7'nci gününde
Buse'yi arama çalışmaları 7'nci gününde
Kamyonet otomobilin üzerine düştü
Kamyonet otomobilin üzerine düştü
Banka görevlisini bıçakla rehin alan soyguncu tutuklandı
Banka görevlisini bıçakla rehin alan soyguncu tutuklandı
ATM'deki düzenek, vatandaşın dikkati sayesinde bulundu
ATM'deki düzenek, vatandaşın dikkati sayesinde bulundu
Fabrika alevlere teslim oldu
Fabrika alevlere teslim oldu
ÜROLOJİ MERKEZİNDE FECİ ÖLÜM
ÜROLOJİ MERKEZİNDE FECİ ÖLÜM
Nevşehir’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
Nevşehir’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
Tarla sürerken alev alan traktör, hurdaya döndü
Tarla sürerken alev alan traktör, hurdaya döndü
27 ildeki sokak operasyonlarında 35 kilo uyuşturucu ele geçirildi
27 ildeki sokak operasyonlarında 35 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ