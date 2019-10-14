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Istranca Ormanları'nda mantar için kamp kuranlar bu yıl üzgün

İstanbul'dan Tekirdağ’daki Istranca Ormanları’na gelerek her yıl kamp kuran ve mantar toplayanların eli bu sene boş kaldı. Hiç mantar bulamadıklarını söyleyen kampçılardan Cengiz Ölgen, "Ekmek parası için her yıl bu dönemde buraya geliyoruz. Tam 30 yıldır buraya geliyorum ve bu işi yapıyorum. Umudumuz bu son yağmurlarda. Biz bir aydır buradayız, bir tane bile mantar yok" dedi.

Istranca Ormanları'nda mantar için kamp kuranlar bu yıl üzgün

İstanbul'dan Tekirdağ’daki Istranca Ormanları’na gelerek her yıl kamp kuran ve mantar toplayanların eli bu sene boş kaldı. Hiç mantar bulamadıklarını söyleyen kampçılardan Cengiz Ölgen, "Ekmek parası için her yıl bu dönemde buraya geliyoruz. Tam 30 yıldır buraya geliyorum ve bu işi yapıyorum. Umudumuz bu son yağmurlarda. Biz bir aydır buradayız, bir tane bile mantar yok" dedi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:08
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Istranca Ormanları'nda mantar için kamp kuranlar bu yıl üzgün

TEKİRDAĞ - İstanbul'dan Istranca Ormanları'nda mantar toplamak için Saray ilçesinin köylerine her yıl gelerek, kurdukları çadırlarda kamp yapan mantar toplayıcıları bu yıl beklenen verimi alamadılar. Safaalan Mahallesi'nin kırsal kesimlerinde her gün mantar toplayanlar, yıllar sonra ilk kez ellerinin boş kaldığını söyledi. 30 yıldır bölgeye gelerek mantar toplayan Şahsine ve Cengiz Ölgen çifti geçen yıl çok iyi bir sezon geçirip mantar topladıklarını ancak bu yıl beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldıklarını anlattı. 

Cengiz Ölgen, "Ekmek parası için her yıl bu dönemde buraya geliyoruz. Tam 30 yıldır buraya geliyorum ve bu işi yapıyorum. Umudumuz bu son yağmurlarda. Biz bir aydır buradayız, bir tane bile mantar yok. Geçen sene aynı dönemde mantar buluyorduk hem de bol bol. Ne oldu böyle bilmiyorum. Alıcı da yok piyasada. Mantar olmuş olsa zaten alıcı çadırlara gelir 10 kilo, 20 kilo ne varsa alır gider. Geçen yıl öğlene kadar 20, öğleden sonra 25 kilo topluyorduk. Ormanı her sabah geziyoruz ancak bir tane bile mantar yok. 16 gündür buradayım. Şu ana kadar bir tane bile yok. Bir gün daha bekleyip döneceğiz. Artık yağmurlardan dolayı mı, iklim değişikliğinden dolayı mı çıkmadı onu bilmiyoruz "dedi.

'KOKİNA BİZİM TEK UMUDUMUZ

Bir aydır çocukları ile birlikte mantar toplamak için beklediğini söyleyen Yurdagül Ülgen, mantar olmayınca umutlarını ormanlık alanda yetişen ve yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokinaya çevirdiklerini söyledi. Ölgen, "Bu sene mantar yok. Çiçeğe bağladık umutlarımızı. Çiçek yapacağız. Yılbaşı geliyor, bunları toplayıp satacağız. Geçen sene mantar çoktu, bu sene bir tane bile yok. Geçen seneyi çok arıyoruz. Geçen yıl bereket vardı ancak bu yıl yok. Bir aydır buradayız eve gidecek paramız yok" diye konuştu.

15 GÜNLÜK BEBEĞİ İLE GELDİ

Mantar toplamaya 15 günlük bebeği Güney ile gelen Tülay Sepetçi, "Bu yıl oğlumun doğumundan hemen sonra geldim. Onun kısmetine bakalım çıkar mı bilmiyorum. Ancak şu ana kadar bir tane bile yok. İlaç için bile yok. Çok kötü bir sezon. Birçok aile mantar olmadığı için döndü. Biz de daha fazla burada duramayız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istranca OrmanlarıMantarKamp Kurmak
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