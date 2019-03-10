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İstilacı aslan balığının eti tanıtıldı

Antalya'nın Demre ilçesinde Balon ve Aslan Balıklarının Yayılım Alanlarının ve Olası Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması (BAYOM) projesi kapsamında aslan balığı etinin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında istilacı bir tür olan aslan balığı avcılığının artırılması hedefleniyor.

İstilacı aslan balığının eti tanıtıldı

Antalya'nın Demre ilçesinde Balon ve Aslan Balıklarının Yayılım Alanlarının ve Olası Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması (BAYOM) projesi kapsamında aslan balığı etinin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında istilacı bir tür olan aslan balığı avcılığının artırılması hedefleniyor.

10 Mart 2019 Pazar 14:03
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İstilacı aslan balığının eti tanıtıldı

 (Antalya), (DHA)

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile merkezi Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü'nce ortaklaşa yürütülen BAYOM projesi kapsamında, aslan balığının etinin tanıtımı yapıldı. Aslan balığı etinin tanıtımına Demre Kaymakamı Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek, uzmanlar ve konuklar katıldı. Enstitü tarafından yürütülen proje kapsamında yakalanan aslan balıkları, enstitünün mutfağında pişirildi ve konuklara ikram edildi.

İlk kez aslan balığı yiyen konuklardan Hülya Özbek, "Tavuk tadındaydı. Enfes bir tadı var. İnşallah tezgahlarda da yerini alır, bu şekilde tüketebiliriz" dedi. Belçikalı Egied Berkür, "İlk kez bu balığı yedim. Çok nefisti. Bu balığı sevdim" diye konuştu. Projenin koordinatörü yüksek balıkçılık teknolojisi mühendisi Merve Karakuş da şöyle dedi:

"Aslan balıkları, ülkemize Süveyş Kanalı aracılığıyla geçmiştir. İstilacı bir türdür. Balık yumurtalarını, balık larvalarını tüketir. Hatta kendi yavrularını bile tüketerek kanibalist (yamyam) bir yaşam sürer. Aslında çok lezzetli bir balıktır. Korpit ailesinden gelmektedir. Sırtında ve karnında bulunan zehirli diken ışınları nedeniyle korkutucu görünse de dikkatli bir şekilde çıkarıldığında mutfaklarımızda kolaylıkla kendine yer bulur. Tavsiye diyorum. Oldukça da lezzetli bir türdür."

Proje kapsamında Çanakkale'den Hatay'a kadar balıkçıların yakaladığı aslan ve balon balıkları inceleniyor. Biyolojik örnekleme yapılarak yayılma nedenleri araştırılıyor. Proje kapsamında iki pilot bölgeden biri olan Antalya Körfezi'nde, enstitü uzmanları tarafından balon balığı avcılığı yapılıyor. İkinci pilot bölge olan Kaş- Kekova Deniz Koruma Alanı'nda da dalgıçlar tarafından dalış yapılarak aslan balığı avlanıyor. Yapılan çalışmayla her iki tür için olası mücadele yöntemleri araştırılıyor ve farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Etinin tanıtımı yapılan aslan balıkları 500- 600 gram civarında yakalanıyor. Temizlenirken zehirli dikenler ayrılıyor. Yağlı ve lezzetli olan eti, yağda ve ızgarada pişiriliyor. Eti yenebilen aslan balığının eko sisteme çok zararlı olduğu biliniyor. Diğer balıkların yumurtalarını, yavrularını ve kendi yavrularını yiyen aslan balığı avcılığının yaygınlaştırılarak, pazarda yerini alması hedefleniyor.

DHA

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