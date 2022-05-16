İstannbul ve Trabzon'da fuhuş operasyonu 

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'da organize bir şekilde fuhuş yaptırtan ve yer sağlayan şebekeye yönelik soruştura başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle 2 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan takipler sonucu şebeke üyelerinin kimlikleri ve adresleri belirlenirken, İstanbul'un Beyoğlu, Fatih, Sarıyer ve Büyükçekmece ilçeleri ile Trabzon'da bulunan 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 5 trans birey de kurtarıldı.

Ahlak ve Kumar Büro Amirliğ'inde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.