İstanbul'dan yardıma gelen kadınlar saman taşıdı

Manavgat'ta 28 Temmuz günü başlayıp 10'uncu gün 220 saatte kontrol altına alınan orman yangınlarında, ormanlık bölgelerde kurulu 59 mahallede de çok sayıda ev, ahır ve köylülerin depoları küle dönüştü. Türkiye'nin birçok yerinden orman ve itfaiye ekipleriyle diğer kurumlarda görevlilerin yanı sıra çok sayıda sivil tolum örgütü ve bireysel gönüllüler de bölgeye akın etti. Gönüllüler hem yangınla mücadele hem de yangından zarar gören insanlar ve hayvanlara yardım için koşturmaya devam ediyor.

GÖNÜLLÜ ERKEK BULAMAMIŞLAR, 'BİZ NİYE VARIZ'

İstanbul'dan abla kardeş olarak, iki arkadaşlarıyla beraber geldiklerini belirten Berna Okul, "Bebek'te küçük bir kafemiz var. Burada tanımadığımız kardeşlerimizin canı yanarken, orada biz dayanamadık, kendi çapımızda küçük bir şeyler yapıp, beden gücüyle de burada olalım dedik. Hem maddi hem manevi yardımcı olalım. Bizlerde Yörük kızıyız zaten Gazipaşalıyız. Gittik, evlerde nelere ihtiyaçları var öğrendik. Şimdi de bugün burada 'erkek lazım, gönüllü bulamadık' dediler. 'Biz niye varız' cevabını verdik ve hep beraber samanları taşıdık. Samanların taşınması gerekiyor, çünkü yağmur yağacağı söylendi. Toplanması ve üzerinin kapatılması gerekiyor. Kimse yoktu, tek başına bırakamadık Sercan beyi biz kızlar olarak yardım etmeye geldik" dedi.

SAHİPSİZ KÖPEKLERİ YANLARINA ALDILAR

Yangından kaçan veya sahipsiz kalmış hayvanlarla ilgili de bir şeyler yapmaya çalıştıklarını anlatan Tuğba Okul ise şunları anlattı:

"Sağolsun bu konuda çalışan birçok dernek, arkadaş da var ama biz bireysel olarak geldik. İlk gün yangın bölgesinden kaçan ve yola çıkan bir pitbulla başka bir araba çarpmış. Yoldan alarak veterinere götürdük ama maalesef kaybettik. Bugün arkadaşımız Antalya'dan gelirken bir küçük köpek buldu. Demirciler Mahallesi'nde ise yıkım ekipleri evin altında bağlı köpek bulmuş. Dediler ki; 'götürün burada kimse bakamıyor.' Atladık arabaya getirdik, onlara yuva bulacağız. Yani onlar Allah'ın dilsiz kulları, bizler hem insanlar hem hayvanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onların da bir kalpleri, bir ruhu var. Herkese geçmiş olsun. Bu samanları da toplamak gerekiyordu, yardım ediyoruz."

TOPARLANMAK İÇİN İNSAN GÜCÜ LAZIM

Yangınla mücadelede elleri ve ayaklarından yaralanan, yangının ortasında hamile keçisinin dünyaya getirdiği oğlağa 'Mucize' ismini veren Sercan Bayat ise şöyle konuştu:

"Diyebilecek bir şey yok, hatırlamak bile istemiyorum o anları ama esas afet şu anda başlıyormuş. Yangından kurtulduk diye sevincimiz sadece 2 saat sürdü. İki saat sonra, 'hayvanları ne yapacağız' üzüntüsü başladı. Bir yandan sağ kalan hayvanlarımızla uğraşıyoruz, yerimiz yok, ahır ve depolarımız yandı, dünyanın mahsulünü kaybettik. Yavaş yavaş yollanan samanlar vardı onları bir araya getirmemiz lazım. Ahır ve depolarımızı yapmamız ve yaralarımızı sarmamız lazım. Halktan binlerce kez Allah razı olsun. İlk etapta bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar, her gelen bir şeyler getiriyor. Şu sıralarda biraz insan gücü lazım. Ahırım yandı, olmadığı için bu çileyi çekiyorum. Dışarılarda muşambalarla uğraşıyorum ve samanları kapatmamız lazım. Ateş yandı mağdur olduk, şimdi su geliyor yine mağdur olacağız."

KONTEYNER EVLER DÖŞENİYOR

Antalya'da 10 günde kontrol altına alınan Manavgat ve çevresindeki orman yangınlarını soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınlar devam ettiği sırada bölgeye gelen 400 konteynerden 160'u Kalemler köyü yakınlarındaki alanda kuruldu. Yaralı hayvanların barınma ihtiyacı için de 140 çadır ahır faaliyete başladı. Yangında zarar gören evlerden 503'ü tamamen yıkıldı. Yangının çıktığı ilk gün yakıp geçtiği Kalemler köyüne yakın noktadaki araziye kurulan konteyner evlerin altyapısı tamamlandı ve bugün eşyaları döşeniyor. Gönüllüler eşyaları taşırken, çevik kuvvet ekipleri de her konteynere ikişer yangın tüpünü titizlikle yerleştirdi. Konteyner evler bölgesinde, çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor.