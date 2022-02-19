İstanbul'dan Trabzon'a cenaze taşıyan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 27 yaralı

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kurşunlu ilçesi D-100 Karayolu Dağtarla mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Trabzon'a Ali Yazıcı'nın cenazesini taşıyan Seyfettin Yılmaz idaresindeki 34 EHA 508 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 27 kişinin de yaralandığı belirlendi. Kazada ölenlerin cenaze sahiplerinden Hüseyin İrfan Yazıcı ve Osman Yazıcı olduğu tespit edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kaza yapan otobüsü kaldırma çalışmaları sürerken, yolda da önlem alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ AYAZ, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Öte yandan, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Kurşunlu ilçesindeki hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti. Vali Ayaz, hastanede yaptığı açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 27 kişinin de yaralandığını belirterek, "Maalesef, Kurşunlu ilçemizde D-100 Karayolu üzerinde üzücü bir hadise yaşadık. İstanbul'dan Trabzon'a cenaze götürmekte olan bir otobüs, ilçe sınırlarımız içerisinde kaza yaptı. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımızın durumu ağır. İnşallah, Allah hepsine şifa versin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu anda hastalarımızın hemen hemen tamamı sevk edildi. 4'ü burada Kurşunlu'da müşahede altında. Allah, beterinden korusun. Trafik kuralları, sürat, emniyet kemeri gibi uyarıları tekrarlıyoruz. Allah, tekrarını yaşatmasın. 27 yaralı var. Kazayla ilgili savcılık soruşturmasını yürütüyor. Yürütülen soruşturma sonrasında açığa çıkacaktır" dedi.