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Isparta’daki koronavirüs vakalarının 245'i misafir edilenler

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, kentteki 268 koronavirüs vakasının 245’inin, yurt dışı dönüşü misafir edilen kişiler olduğunu açıkladı.

02 Nisan 2020 Perşembe 13:45
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Isparta’daki koronavirüs vakalarının 245'i misafir edilenler

ISPARTA - AK Parti Isparta Milletvekili Özel, en çok koronavirüs vakası görülen 10 il arasında yer alan Isparta’da sayının 268 olmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, 268 pozitif vakanın 245’inin, yurt dışından gelip, Isparta'da misafir edilenler olduğunu aktardı. AK Parti'li Özel, "Isparta, KYK yurtları potansiyelimizden kaynaklanan, yurt dışından dönen vatandaşlarımızın karantina merkezi olarak kullanılan bir şehirdir. Geriye kalan pozitif vakalarımız da çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkmış dönmüş vatandaşlarımız. Paniğe kapılmadan devletimizin ve ilgililerin uyarılarını dikkate alarak kurallara uyalım. Bir süre daha evde kalalım. Ülkemiz ve Isparta'mız bu virüsle baş edecek güce ve sağlık altyapısına sahiptir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Isparta Milletvekili Recep ÖzelIsparta245 Misafir
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