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Isparta'da gül sezonu salgın nedeniyle buruk geçiyor

TÜRKİYE'nin önemli gül çiçeği üretim merkezlerinden Isparta'da hasat sezonu buruk geçiyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret edip, gül çiçeği topladığı bahçelere bu yıl koronavirüs nedeniyle tam bir sessizlik hakim.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:51
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Isparta'da gül sezonu salgın nedeniyle buruk geçiyor

Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da, gül çiçeği hasat sezonu başladı. Her yıl festivallerin düzenlendiği, yerli ve yabancı turistlerle dolup taşan gül bahçeleri koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl boş kaldı. Sadece işçilerin bulunduğu gül tarlalarında hasat buruk geçiyor.

'SEZON 45 GÜN SÜREBİLİR'

Gül Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Gülbirlik) Genel Müdürü Hasan Çelik, gül hasat sezonunun start aldığına dikkati çekerek, gül çiçeği rekoltesi açısından herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi. Bu yıl 12-13 bin ton civarında gül çiçeği rekoltesi beklediklerini kaydeden Çelik, "Gül çiçeği alımını başlatmış bulunuyoruz. İlk günlerinde çok fazla gül çiçeği rekoltesi gelmez. Ama üreticinin gül çiçeğini bahçesinden alıp, bir an önce değerlendirilmesi gerekiyor. 15 Mayıs'tan sonra süreç hızlanır. Sıkıntı olmadığı takdirde haziran ayının sonuna kadar devam eder. Sezon 45 gün sürebilir" dedi.

Isparta'da her yeri gül kokusunun sardığı günleri yaşadıklarını vurgulayan Hasan Çelik, "Mayıs ayının ortasında başlayıp, 45 günlük sürede üreticilerimiz bahçelerdeki ürünlerini toplayıp, alım merkezlerine getirir. Oradan da fabrikalara intikal ettirilir. Bunların işlemleri yapılır" diye konuştu.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE BAHÇELER BOŞ KALDI

Geçen yıllarda gül bahçelerinin çok hareketli olduğunu hatırlatan Hasan Çelik, şöyle devam etti: "Geçen yıllarda gül bahçelerinde çok şenlikli, çok kalabalık ve mükemmel bir şekilde gül çiçeği toplanırdı. Bugüne geldiğimizde ise koronavirüs tedbirleri kapsamında gerek yurt dışından, gerekse yurt içinden gelen ziyaretçilerimiz ve turistler, artık onları bu sene göremiyoruz. Çünkü büyük bir risk söz konusudur. Bu bizim bir eksikliğimiz. İnşallah en kısa sürede atlatabilirsek, önümüzdeki süreçte buna benzer sıkıntılar yaşamak istemiyoruz."

'GÜL ÇİÇEĞİNİN SABAH TOPLANMASI ÖNEMLİ'

Isparta'da gül çiçeğinin toplanma şeklinin çok önemli olduğunu da vurgulayan Çelik, şu bilgileri verdi: "Çiçeğin sabahın erken saatlerinde toplanmaya başlanması ve en hızlı bir şekilde öğleden önce tamamlanmasıdır. Güneş yükseldikçe gül çiçeğinde verim ve kalite kaybına neden oluyor, pazarlarda rekabet gücümüzü zayıflatıyor. Biz bunu önemsiyoruz. Sezonun bitimiyle pazarlama çalışmaları tamamlanacak. Gerek Avrupa'da, gerek diğer kıtalarda yüzde 30 ile yüzde 50 daralma söz konusudur. Pazarlama çalışmaları geçen yıllardaki gibi hızlı gelişmiyor. Haziran- temmuz aylarında sosyal yaşama döndüğümüzde çalışmalarımızı hızla tamamlayıp, ürünlerimizi pazarlamayı hedefliyoruz. Gül çiçeği sezonunun hayırlı olmasını diliyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
IspartaGülHasat
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