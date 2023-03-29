İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları sürdü

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Depremden en çok etkilenen Mustafa Kemal ve Sakarya mahalleleri ile kent merkezindeki acil yıkılması gereken yerlerde çalışmalar sürdü.

Söz konusu alanlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri nezaretinde kontrollü yıkımlar gerçekleştirildi.

Bir yandan da depremden yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarına devam edildi.

Enkaz, kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklenerek moloz depolama alanlarına götürüldü.

Bazı depremzedeler de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat etti.