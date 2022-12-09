Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.939,91
ALTIN
1.079,03
DOLAR
18,65
STERLİN
22,89
EURO
19,69
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Uzman Yardımcısı alacak
Milli Güvenlik Kurulu Genel...
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin duyuru
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest...
Türkiye Yazma Eserler Kurumu 24 Sözleşmeli Restoratör alacak
Türkiye Yazma Eserler Kurumu...
SGK Müfettiş Yardımcısı alacak
SGK Müfettiş Yardımcısı alacak
TOKİ'den Mersin'de satılık arsalar
TOKİ'den Mersin'de satılık arsalar
İş fırsatları için hemen tıkla!

İşçileri taşıyan minibüs devrildi; uzman er öldü, 9 yaralı

09 Aralık 2022 Cuma 14:49
İşçileri taşıyan minibüs devrildi; uzman er öldü, 9 yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, elma hasadına giden işçileri taşıyan minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, izinli olduğu öğrenilen Uzman Er Musa Düşkün (31) hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bayramiç ilçesinde Beşik köyü mevkisinde meydana geldi. Zeki Varol'un (47) kullandığı 17 HF 795 plakalı elma hasadına giden işçileri taşıyan içerisinde 12 kişinin bulunduğu minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 9 yaralıyı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Suriye'de görev yapan ve izinli olduğu öğrenilen Uzman Er Musa Düşkün, tedaviye alındığı Bayramiç Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Hastaneye gelen Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Uzman Er Musa Düşkün'ün babası Hakkı Düşkün'e acı haberi verdi. Kazada yaralananların yakınları hastanenin önünde toplanırken, jandarma ve polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okuldaki bağış kampanyasıyla kök hücre bekleyen 2 çocuğa donör bulundu
Okuldaki bağış kampanyasıyla kök hücre bekleyen 2 çocuğa donör bulundu
İzmir'de 2022 yılında alkollü skuter kullanan bin 81 kişiye ceza kesildi
İzmir'de 2022 yılında alkollü skuter kullanan bin 81 kişiye ceza kesildi
Ankara'da 'siber suçlar' uygulaması: 156 siteye erişim engeli, 8 gözaltı
Ankara'da 'siber suçlar' uygulaması: 156 siteye erişim engeli, 8 gözaltı
Ceyhan Nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor
Ceyhan Nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor
Sinema Sokağı, Yeşilçam emekçilerinin resimleriyle süslendi
Sinema Sokağı, Yeşilçam emekçilerinin resimleriyle süslendi
Diyarbakır'da lüks otomobile çarpan araç yandı: 2 yaralı
Diyarbakır'da lüks otomobile çarpan araç yandı: 2 yaralı
Meriç Nehri'nin debisi, yüzde 50 düştü
Meriç Nehri'nin debisi, yüzde 50 düştü
Baran'ın yol kenarında darp izleri olan cesedi bulundu 
Baran'ın yol kenarında darp izleri olan cesedi bulundu 
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول