İŞBİRLİĞİ İÇİN İMZALAR ATILDI

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa’da 1981 yılından bu yana sütlü tatlı üretimi yapan ve bu alanda sektörünün lider firmaları arasında yer alan Kısmet Tatlı, Bursa’nın köklü sağlık kuruluşlarından Özel Hayat Hastanesi ile işbirliği ve indirim protokolü imzaladı.

Kısmet Tatlı ve Özel Hayat Hastanesi arasındaki işbirliği ve indirim protokolü, Kısmet Tatlı Kurucusu ve Genel Müdürü Şerif Aydın ile Özel Hayat Hastanesi Pazarlama Müdürü Atilla Kilcioğlu tarafından imzalandı. İmzalanan protokolle birlikte Kısmet Tatlı bünyesindeki çalışanların ve birinci derece yakınlarının Özel Hayat Hastanesi ve Aktif Hayat Tıp Merkezi'ndeki hizmetlerden indirimli faydalanabileceğini dile getiren Kısmet Tatlı Kurucusu ve Genel Müdürü Şerif Aydın, “Bugün Bursa’nın köklü sağlık kuruluşlarından biriyle önemli bir işbirliği protokolüne imza attık. Protokolün hayata geçmesinde emeği bulunanlara teşekkür ediyoruz. İmzalanan protokolle hem çalışanlarımız ve birinci derece yakınları Özel Hayat Hastanesi’ndeki işlemlerinden belli bir orandaki indirimle faydalanabilecek hem de önümüzdeki günlerde başlayacak olduğumuz seminerlerde, Özel Hayat Hastanesi’nden hocalarımız çalışanlarımızı bilgilendirecekler dedi. Kısmet Tatlı’yla yapılan işbirliği ve indirim protokolünün hayırlı olmasını dileyen Özel Hayat Hastanesi Halkla İlişkiler ve Pazarlama Müdürü Atilla Kilcioğlu da protokolün detayları ve kapsamı hakkında bilgiler verdi. Protokol töreninde; Kısmet Tatlı Genel Müdür Yardımcısı Ümit Aydın, Kısmet Tatlı Üretim Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Mithat Güven, Özel Hayat Hastanesi Halkla İlişkiler ve Pazarlama Görevlisi Hakan Özkul da hazır bulundu.