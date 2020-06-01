Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
SEVCAN BİRGÖREN “VİRÜSÜ KOVUYORUZ”  
“VİRÜSÜ KOVUYORUZ”  
Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam
Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam
2023 yılında borcumuz 4.1 milyar TL'yi bulacak
2023 yılında borcumuz 4.1 milyar...
Ankara'da 'change' çetesi çökertildi
Ankara'da 'change' çetesi çökertildi
Eski koca dehşeti...
Eski koca dehşeti...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İş insanı hayatını kaybetti

Sakarya’nın Geyve ilçesinde, ava çıkan iş insanı Nail Ölmez (48), arkadaşları tarafından vurulmuş halde bulundu. Yaralanan Nail Ölmez kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

01 Haziran 2020 Pazartesi 08:52
0 Okunma
İş insanı hayatını kaybetti

İş insanı Nail Ölmez, bugün arkadaşlarıyla Geyve’nin Karaçam Mahallesi’nde ormanlık alanda avlanmaya gitti. İddiaya göre, iki arkadaşı Nail Ölmez’i saat 18.00 sıralarında vurulmuş olarak buldu. Karın bölgesinden yaralanan Nail Ölmez, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Nail Ölmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

Arifiye ilçesinde çelik konstrüksiyon yapıları üzerine fabrikası olan, 3 çocuk babası olan Nail Ölmez’in öldüğünü öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.

Nail Ölmez'in çamur birikintisinin üzerinde atlarken düştüğü ve bu sırada elinde bulunan tüfeğinin ateş aldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaGevyeIş InsanıNail Ölmez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 polis şehit
Bursa'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 polis şehit
Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen 31 göçmeni kurtardı
Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen 31 göçmeni kurtardı
İlk karantina uygulanan Borçka'da yeni vakalar görüldü
İlk karantina uygulanan Borçka'da yeni vakalar görüldü
Pazarcının minibüsünde 66 kilo eroin ele geçirildi
Pazarcının minibüsünde 66 kilo eroin ele geçirildi
Ankara'da 'change' çetesi çökertildi
Ankara'da 'change' çetesi çökertildi
Kazada ölen 6 kişinin yakınları bölgede önlem alınmasını istedi
Kazada ölen 6 kişinin yakınları bölgede önlem alınmasını istedi
Su altında kalacak 70 yıllık okul taşınıyor
Su altında kalacak 70 yıllık okul taşınıyor
Datça'da yerel tohum seferberliği
Datça'da yerel tohum seferberliği
‘Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı
‘Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı