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İran sınırına 43 kilometre beton duvar örüldü

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinden başlatılan Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ediyor. Yaşa dışı geçişlerin engellenmesi için Yüksekova ilçesinin İran sınır hattında başlatılan 43 kilometre beton duvar çalışmaları tamamlandı.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:50
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İran sınırına 43 kilometre beton duvar örüldü

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve  Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan 560 kilometrelik modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor. Yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor. Yüksekova- İran sınır hattındaki  43 kilometrelik hatta yapılan modüler duvar çalışmaları tamamlandı. Bölgede yaşa dışı geçişlerin engellenmesi için güvenlik duvarına paralel olarak hendek kazma çalışmaları da yapıldı. Güvenlik güçleri sınır hattında 7/24 nöbet görev yaparken, kaçak geçişlerin olduğu bölgelere sürekli devriye atılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İranTürkiyeSınırDuvarGöçmenVan
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