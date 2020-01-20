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İran plakalı TIR'da 183 kilo eroin ele geçirildi

AĞRI'da, şüphe üzerine durdurulan İran plakalı bir TIR'da narkotik köpeği Cesar ile yapılan aramada, 362 paket halinde 183 kilogram eroin ele geçirildi.

İran plakalı TIR'da 183 kilo eroin ele geçirildi

AĞRI'da, şüphe üzerine durdurulan İran plakalı bir TIR'da narkotik köpeği Cesar ile yapılan aramada, 362 paket halinde 183 kilogram eroin ele geçirildi.

20 Ocak 2020 Pazartesi 10:08
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İran plakalı TIR'da 183 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Şeker Kavşağı uygulama noktasında uluslararası yük taşımacılığı yapan İran plakalı TIR'ın durdurulduğu bildirildi. Narkotik köpeği Cesar'ın TIR'ın dorsesine tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 362 paket halinde 183 kilo eroin bulundu. İran uyruklu sürücü tutuklanırken, TIR'a el konuldu.

CESAR'DAN KAÇAMIYORLAR

Şeker Kavşağı'nda 183 kilo eroini TIR'ın dorsesinde tespit eden narkotik köpeği Cesar, uyuşturucu kaçakçılarına fırsat vermedi. 2019 yılı içerisinde farklı zamanlarda polisin düzenlediği operasyonlarda Cesar, 325 kilogram eroinin yakalanmasına yardımcı oldu. Valilik açıklamasında, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün uyuşturucuya karşı vermiş oldukları mücadelede, narkotik köpeği Cesar, 2019 yılında da farklı zamanlarda icra edilen operasyonlarda 325 kilo eroin yakalanmasını sağlamış olup, zehir tacirlerinin korkulu rüyası olmaya devam etmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AğrıUyuşturucuNarkotikOperasyonTIR
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