Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Şanlıurfa'daki depremzedelere 2 tır insani yardım

İHH Şanlıurfa Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, IKBY tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan yardımlar, Türkiye ve Suriye'ye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atila, yaptıkları anlamlı yardımlarından dolayı heyete ve bölge insanına teşekkür etti.

Yardımlarda emeği geçenlere dua eden Atila, şunları kaydetti:

"Bu büyük musibette kardeşlerimizi yanımızda görmek acılarımızı kısmen de olsa azaltıyor. Kardeşliğin gereğini yapan herkese teşekkür ederiz, Allah hepsinden razı olsun. Elhamdülillah dünyanın her yerinden Müslümanlar bizi arıyor, acılarımızı paylaşıyor ve yardımlarını gönderiyor. Bu musibetlerden ders çıkararak ümmet bilincini pekiştirmek ve hep diri tutmak lazım."