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İnternet haber sitesi sahibine silahlı saldırı 

İZMİT’te, yerel internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, ofis önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Arslan, hastanede tedaviye alındı. 

19 Şubat 2022 Cumartesi 16:52
İnternet haber sitesi sahibine silahlı saldırı 

Olay, saat 15.00 sıralarında, Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak’ta meydana geldi. Yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiyle tartışmaya başladı. Bu sırada tabancasını çıkaran şüpheli, Arslan’a ateş açtı. Ağır yaralanan Arslan, yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekibi, göğsünden ve sağ bacağından vurulan Arslan’ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Güngör Arslan, ameliyat edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmitInternetHaberSiteGüngör ArslanSilahSaldırı
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