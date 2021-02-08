Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1531
ALTIN
411.977
DOLAR
7.0566
STERLİN
9.6815
EURO
8.5016
Darülaceze Başkanlığı 21 daire ve işyerini kiraya veriyor
Darülaceze Başkanlığı 21 daire...
Bilboard reklam panoları kiraya verilecek
Bilboard reklam panoları kiraya...
189 adet gayrimenkulü satışa sunuluyor
189 adet gayrimenkulü satışa...
24 adet tarla kiraya verilecek
24 adet tarla kiraya...
67 öğretim üyesi alınacak
67 öğretim üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

İnternet aboneliğini iptal ettirdi, ödediği cayma bedelinin iadesine karar verildi 

KONYA'da, hızı taahhüt edilenin altında olduğu için internet aboneliğini iptal ettiren Onur Kızılçay (28), ödediği 1200 TL cayma bedelinin, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak kendisine iade edilmesini sağladı. Kızılçay, "İnternet hızı taahhüt edilenden az olduğundan iptal ettirmek için benden 1200 TL abonelik cayma bedeli aldılar. Başvurduğum Tüketici Hakem Heyeti de paranın iade edilmesine karar verdi" dedi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 09:45
5 Okunma
İnternet aboneliğini iptal ettirdi, ödediği cayma bedelinin iadesine karar verildi 

Pazarlamacılık yapan Onur Kızılçay, 2019 yılı sonlarında aylık 90 TL ödeyerek internet sağlayıcı firmasına abone oldu. Ancak ödediği bedel karşılığı taahhüt edilen megabit hızı düşük olunca Kızılçay, defalarca müşteri hizmetlerini aradı. Çözüm bulamayan Kızılçay, aylık ödeme bedelini 150 TL'ye kadar çıkardı. Yine aynı durumla karşılaşan pazarlamacı, aboneliğini iptal ettirmek için 1200 TL cayma bedeli ödedi. Avukatı aracılığıyla 14 Ekim 2020'de Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Kızılçay, verdiği hukuk mücadelesini 31 Ocak 2021'de kazandı. 

'HAKKINIZI ARAYIN'

Onur Kızılçay, başına gelenleri ve hukuk mücadelesini şöyle anlattı: 

"İnternet sağlayıcımızla bir abonelik sözleşmesi yaptık. Aradan 2-3 ay geçtikten sonra internette yavaşlamalar oldu. Bunun üzerine müşteri hizmetlerini birkaç kez aradım. Sorun çözülmedi. Onun ardından internet paketini yükselttim. 90 TL'lik paketi 150 TL'ye çıkardık. İnternetimin hızı 1 ay yükseldi 2'nci ayda tekrar bir önceki haline geri döndü. Olayı delillendirmek üzerine ilerledim. İnternetin hız testini yaparak düzenli olarak kayıt altına aldım ve belgeledim. Daha sonra avukatımla görüştüm. Birlikte kanunları inceledik. Daha sonra tüketici hakem heyetine sunduk. Bunun sonucunda da adalet yerini buldu. Ödediğim paranın iadesini kazandım. Tüm vatandaşlara diyeceğim; bu tür konularda hakkınızı arayın. Bu tip firmalara göz açtırmayın."

'ALINMAK İSTENEN ÜCRET HUKUKA AYKIRI'

Avukatı Emre Akman da Onur Kızılçay'dan alınan cayma bedelinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İnterneti alırken belli bir bedel karşılığında alıyoruz ve verdiğimiz ücretin karşılığını da almak istiyoruz. Eğer ki internet sağlayıcıları, belirtilen hizmeti veremezse haliyle caymak istiyoruz. Ancak bu internet sağlayıcıları tüketicinin bu haklı gerekçesini göz ardı ederek, 'cayma bedeli' adı altında ücret talebinde bulunuyor. Bu tüketici kanununa göre açıkça aykırılık teşkil ediyor. Müvekkilim internet sağlayıcısından gerekli verimi alamadığı için 15-20 defa müşteri hizmetlerini arıyor. Müşteri hizmetleri hep müvekkilimde suç bularak kablolarınız eski, modeminiz esik gibilerinden taleplerde bulunuyorlar. Müvekkilim hepsini yerine getiriyor; ancak herhangi bir düzelme olmuyor. Bunun ardından müvekkilim taahhüdünün iptal edilmesi gerektiğini söylüyor. İnternet sağlayıcı da bunun üzerine 1200 TL'lik cayma bedeli çıkarıyor."

 'İCRA İŞLEMİ BAŞLATTIK'

Gerekli delilleri topladıktan sonra Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduklarını belirten Akman, "Biliyorsunuz ki Tüketici Hakem Heyeti, karşı taraftan da bir savunma istiyor. 30 günlük bir savunma süreleri var. Ancak açıkça kanuna aykırı olduğu için karşı taraf internet sağlayıcısı hiçbir şekilde savunma vermedi. Zaten Tüketici Hakem Heyeti kararı, mahkeme kararı niteliğindedir. Biz de gerekli icra işlemlerini başlattık. Şu an da paramızı alma sürecindeyiz. Vatandaşlara tavsiyemiz; bu şekilde hukuksuz yollarla alınan paralara boyun eğmemelidir. Herkes hakkını arasın, kimse ücretsiz bir hizmet almıyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
InternetAboneCaymaCayma BedeliKonyaMahkemeTüketici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balık fiyatı, halden çıktıktan sonra 2'ye katlanıyor
Balık fiyatı, halden çıktıktan sonra 2'ye katlanıyor
Marmara Denizi'ndeki deniz salyası balıkçıları vurdu
Marmara Denizi'ndeki deniz salyası balıkçıları vurdu
İzmir'de karaciğer dostu enginarın hasadı başladı
İzmir'de karaciğer dostu enginarın hasadı başladı
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
Karadeniz ısındı, balıkların boy ve göç yolları değişti
Karadeniz ısındı, balıkların boy ve göç yolları değişti
Gemerek'te 4.4 büyüklüğünde deprem
Gemerek'te 4.4 büyüklüğünde deprem
Baraj gölünün suları çekilince kayalıklarda ilginç görüntüler oluştu
Baraj gölünün suları çekilince kayalıklarda ilginç görüntüler oluştu
Otomobil arızalanan TIR'a çarptı: 2 ölü
Otomobil arızalanan TIR'a çarptı: 2 ölü
Zehir akan Düden Çayı için çevre komitesi kuruldu
Zehir akan Düden Çayı için çevre komitesi kuruldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma