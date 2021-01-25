İnsu Teknik’in Kalitesi FORD Q1 Sertifikası İle Taçlandı

BURSA

MUSTAFA YILDIZ



Gazlı amortisör sektöründe Türkiye’de lider, dünyada da global oyunculardan biri olan İnsu Teknik, FORD tarafından dünyadaki en iyi tedarikçilerine verilen ve üst düzey prestije sahip olan ‘FORD Q1Kalite Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Üstün kalite standartlarının ve başarılı çalışmaların karşılığını almanın haklı gururunu yaşayan İnsu Teknik, bu sertifika ile FORD'un üst statüde tedarikçilerinden biri olarak tescillendi.

Bursa-- Gazlı amortisör sektöründe Türkiye’nin lideri, dünyanın da en büyük global oyunculardan biriolan İnsu Teknik, birbiri ardına başarılara imza atmaya devam ediyor. Firma, otomotiv endüstrisinin en büyük oyuncuları arasında yer alan FORD’un küresel düzeyde büyük saygınlığı bulunan ve dünyadaki en iyi tedarikçilerine verdiği FORD Q1 Kalite Sertifikası’nı alarak,FORD'un üst statüde tedarikçilerinden biri olarak tescillendi. İnsu Teknik’te gerçekleştirilen FORD Q1 Sertifika Töreninde konuşan İnsu Teknik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hakan Süalp, FORD’un küresel kalite sertifikası olan ve uluslararası tedarikçi ağı açısından son derece prestijli olan Q1’i almanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. FORD Q1 sisteminin, üreticinin başarısını ve sürekli gelişimini sağlarken, yüksek standartlarda kalite ve üretim disiplini sağlayan çok önemli bir yapı olduğunu belirten Süalp, “Bu yapının bir parçası olmak, geleceğe dönük hedeflerimiz açısından son derece önemli. İnsu Teknik olarak, mevcut kalite sistemimizin güvenilirliği ve müşteri beklentilerinin en iyi şekilde karşılanması dolayısıyla bu prestijli ödüle layık görüldük. Q1, tüm dünyadaki otomotiv ekosistemi açısından referans gösterilecek derecede kıymetli bir sertifikadır” dedi. Sürdürülebilir çözümler üretmeye devam ediyoruz.. Kuruldukları günden bu yana dünya standartlarında kalitede sürdürülebilir üretim anlayışı ve inovasyona odaklandıklarına dikkat çeken Süalp, sürekli gelişim ve dönüşüm odaklı yenilikçi çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Süalp, sürdürülebilir başarıya büyük önem verdiklerini dile getirerek, “Yenilikçi teknolojilere sahip ürünler geliştirip üretiyoruz. Bünyemizde yer alan AR-GE Merkezimiz ile hizmet verdiğimiz sektörlere özel ürün ve teknoloji geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Ayrıca sosyal sorumluluk ve çevre bilinciyle de paydaşlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Eğitimden çevreye kadar, birçok alanda geleceğimize yatırım yapmayı da görev biliyoruz. Örnek vermek gerekirse, bugün içerisinde bulunduğumuz fabrikamız kendi enerjisini kendisi üretiyor. Burada olduğu gibi her alanda da sürdürülebilir çözümler üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu. Tüm ekip arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de hem Bursa hem de ülke ekonomisine katkı sağlama yaklaşımıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceklerini ifade eden Süalp, AR-GE öncelikli üretim modeli çerçevesinde emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceklerini kaydetti. Süalp, geldikleri noktada tüm çalışma arkadaşlarının emeğinin oldukça fazla olduğunu belirterek, “FORD Q1 sertifikasını almamızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kaliteden ödün vermeden, sektörümüzün ihtiyaç duyduğu yeni ürünleri oluşturmaya, küresel ölçekteki müşteri taleplerine en hızlı ve etkin şekilde yanıt vermeye devam edeceğiz. FORD ailesine bize güvendikleri için teşekkür ediyorum” dedi. FORD yetkililerinden İnsuTeknik’e övgü… Uzun yıllardır FORD’un ana tedarikçilerinden biri olan İnsu Teknik, firmayla gerekli prosedürleri tamamlayıp, Q1 Kalite Sertifikasını almaya hak kazanırken, AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdiği üst düzey standartlarda üretilen ürünleri ve yüksek kalite üretim sistemleriyle, FORD yetkililerinden tam not aldı. Tören kapsamında üretim hatlarını gezen FORD yetkilileri, şirketin tüm üretim yapısı hakkında detaylı bilgi aldı. Törene FORD STA Müdürü Fatih Aydoğdu, STA Resident Yöneticisi Onur Dinçkurt, STA (S&BO) Murat Uysun, STA Saha Mühendisiİhsan Akkarpuzve SMRT Saha Mühendisi Hakan Koban katılım sağlarken, etkinlik sonunda hatıra panosuna imzalar atıldı.