İNSU Teknik'ten BUÜ'ye sanayi doktora programı desteği

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - BUÜ, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında İnsu Teknik A.Ş. ile iş birliği anlaşması imzaladı. Firma bünyesinde 3 doktora öğrencisinin alımını kapsayan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve İnsu Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A. Hakan Sualp imza attı.





REKTÖR KILAVUZ: TÜRKİYE BU PROJE İLE ŞAHA KALKIŞINI SÜRDÜRECEK

TÜBİTAK’ın 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında bu yıl 3. kez çağrıya çıktığını hatırlatan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 2018 yılında başlayan programda 55 olan kontenjan sayısını 2019 yılında 78’e çıkardıklarını açıkladı. 2020 için aynı sayıyı korumayı hedeflediklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “2244 Sanayi Doktora Programı, hem Üniversitenin ortak aklını firmalara ve sanayiye yansıtmak hem de sanayicilerimizin potansiyelini Türkiye ekonomisine daha verimli hale getirmek için karşılıklı işbirliği projesidir. TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal hocamızın prestij projelerinden birisidir. Türkiye bu program ile şaha kalkışını sürdürecektir. Önceki yıl Bursa Teknik Üniversitesi ile ciddi bir atak yaptık. Onlar proje sayısında, biz ise öğrenci sayısında Türkiye birinciliğini elde ettik. Ülke genelindeki öğrenci kontenjanının yüzde 23’lük dilimini Bursa olarak biz aldık” dedi.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİ GERÇEK ANLAMDA HAREKETLENDİRMEK İSTİYORUZ

Yönetim olarak öğrenci dostu ve şehir ile bütünleşen bir Üniversite yapısı oluşturmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Rektör A. Saim Kılavuz; “Kentle bütünleşen, sanayi ile kent ile bütünleşen ve her alanda toplumla iç içe geçmiş bir üniversite yapısı oluşturmaya gayret ediyoruz. Tüm proje ve uygulamalarımızda bu anlayış ile hareket ediyoruz. Yıllardır söylenen Üniversite-Sanayi işbirliğini gerçek anlamda hareketlendirmek ve üst seviyelere çıkarmak için ben ve ekip arkadaşlarım canla başla çalışıyoruz. Bunun için de 2244 Sanayi Doktora Programı’nın ciddi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Bu protokoller sayesinde ortaya çıkacak projelerimizin ve öğrencilerimizin, ülkemize, milletimize, üniversitemize ve firmalarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN TEORİK EĞİTİMLERİ BU PROTOKOL İLE PRATİĞE DÖNÜŞECEK

İnsu Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı A. Hakan Sualp ise Üniversite-Sanayi işbirliği konusuna büyük bir önem verdiklerinin altını çizdi. Bursa Uludağ Üniversitesi ile 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında protokol imzalamaktan dolayı gururlu olduklarını belirtti. Üniversitenin yetkinliklerini çok iyi bildiklerini aktaran A. Hakan Sualp; “Sanayi-Üniversite işbirliğinden gerçek anlamda çok faydalı projelerin çıkacağını düşünüyoruz. İmzaladığımız bu protokol sayesinde teorinin bir nevi pratik ile birleşeceğine inanıyoruz. Biz sanayi kuruluşları olarak daha az kaynaklara ulaşabilirken, üniversitelerimiz sayesinde bu kaynakların sayıları bizler için artmış oluyor. Üniversite tarafında da mezun olan öğrencilerin sanayiye adaptasyonu kolaylaşmış oluyor. Öğrencilere verilen bilgiler sadece teorik kısımda kalmamış oluyor. Bu anlamda projeyi çok önemli buluyoruz ve bizimle böyle bir işbirliğine gittikleri için Bursa Uludağ Üniversitesi yöneticilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

AYLIK 4 BİN 500 TL MAAŞ. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve İnsu Teknik A.Ş. arasında gerçekleştirilen protokol ile 3 doktora öğrencisi, firma bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel temelli çalışmalarda görev alacak. Doktora süreçleri boyunca aylık 4 bin 500 TL maaş alacak olan öğrenciler, programın sonunda en az 3 yıl daha firma bünyesinde çalışmaya devam edecek.