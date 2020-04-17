Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İngiltere'den gelen 262 kişi, Çankırı'da yurda yerleştirildi
İngiltere'den gelen 262 kişi, Çankırı'da...
TBMM'nin çalışmalarına 10 gün ara verilecek
TBMM'nin çalışmalarına 10 gün ara...
TBMM'ye koronavirüs testi getirildi
TBMM'ye koronavirüs testi getirildi
TFF'den talimatlara koronavirüs düzenlemesi
TFF'den talimatlara koronavirüs düzenlemesi
DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER
DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER
İş fırsatları için hemen tıkla!

İngiltere'den gelen 262 kişi, Çankırı'da yurda yerleştirildi

ÇANKIRI'da, İngiltere'den Türkiye'ye gelen 262 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında KYK yurduna yerleştirildi.

17 Nisan 2020 Cuma 09:19
0 Okunma
İngiltere'den gelen 262 kişi, Çankırı'da yurda yerleştirildi

Londra'dan uçakla Türkiye'ye gelen 262 kişiye, koronavirüs önlemleri kapsamında ilk olarak Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sağlık kontrolleri yapıldı. Daha sonra polis eşliğinde otobüslerle Çankırı'ya götürülen 262 kişi, Çankırı KYK Emir Karatekin Yurdu'na yerleştirildi. Vatandaşların yurda yerleştirildiği sırada polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, görevli olan AFAD ve sağlık ekiplerinin koruyucu kıyafet giydiği görüldü. Yurt dışından gelen vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çankırıİngiltereKoronavirüsKarantinaSalgınHastalıkKYKYurt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'dan Gaziantep'e gelen 27 inşaat işçisi, karantinaya alındı
İstanbul'dan Gaziantep'e gelen 27 inşaat işçisi, karantinaya alındı
Çalışanlarını işten çıkarmayıp, sosyal sorumluluk projesinde görevlendirdi
Çalışanlarını işten çıkarmayıp, sosyal sorumluluk projesinde görevlendirdi
Önce kurşun yağdırdı, sonra bıçaklayarak öldürdü
Önce kurşun yağdırdı, sonra bıçaklayarak öldürdü
Manisa'da deprem
Manisa'da deprem
Kapadokya'da balon turları 1 Temmuz'a kadar yapılamayacak
Kapadokya'da balon turları 1 Temmuz'a kadar yapılamayacak
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı
Antalya'da toptancı halinde yangın
Antalya'da toptancı halinde yangın
Hatay'da korkutan deprem!
Hatay'da korkutan deprem!
Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı
Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı