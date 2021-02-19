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İkram Çeşmesi Sıcak Süt İle Gönülleri Isıttı

19 Şubat 2021 Cuma 11:08
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İkram Çeşmesi Sıcak Süt İle Gönülleri Isıttı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Regaip Kandili nedeniyle bir dizi program gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, Uzun Sokak girişinde ‘İkram Çeşmesi’ ile 180 litre sıcak süt ikramında bulunarak vatandaşların gönüllerini ısıttı.

Regaip Kandili nedeniyle bir dizi program gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, Uzun Sokak girişinde ‘İkram Çeşmesi’ ile 180 litre sıcak süt ikramında bulunarak vatandaşların gönüllerini ısıttı.

Üç aylar ve bereketli maneviyat mevsiminin habercisi olan Regaip Kandili dolayısıyla program düzenleyen İnegöl Belediyesi, ilk olarak helva ikramı ardından da Uzun Sokak girişinde ikram çeşmesinden vatandaşlara süt ikramında bulundu.

VATANDAŞLARDAN İLGİ GÖRDÜ. Gelenek ve görenekleri programlarında yaşattıran İnegöl Belediyesi, ikram çeşmesi ile yaklaşık 180 litre süt ikram etti. Çeşmeden sıcak süt alan vatandaşlar, etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Önce Vatan Gazetesi

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İkram Çeşmesi Sıcak Süt İle Gönülleri Isıttı
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