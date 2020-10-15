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İkiz Göller kurudu, Yörükler de bölgeden ayrıldı

Antalya'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesi arasından kalan Batı Torosların en yüksek ikinci tepesi olan Akdağ'ın eteklerindeki doğa harikası İkiz Göller, tamamıyla kurudu. Geçen senelerdeki görüntüsünden eser kalmayan İkiz Göller'in bulunduğu bölgeye gelen Yörükler ise bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

15 Ekim 2020 Perşembe 10:05
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İkiz Göller kurudu, Yörükler de bölgeden ayrıldı

ANTALYA - Antalya'daki yayla turizminin önemli merkezlerinden, Türkiye'nin en güzel üç yaylasından biri olan Gömbe Yaylası'ndan gidilen Subaşı Yaylası'nın üstünde bulunan İkiz Göller, tamamıyla kurudu. İkiz Göller, 3024 metre yüksekliğindeki Batı Torosların en yüksek ikinci zirvesi olan Akdağ'ın eteklerinde, 2500 metre yüksekliğinde bulunuyordu. Arasını sadece bir yol ayırdığı ve yan yana oldukları için İkiz Göller diye adlandırılıyordu. İkiz Göller'in kuzeyde bulunan ve yuvarlak biçimde olanını yeşil bitkiler kaplıyordu. Bu göldeki sular tamamıyla çekilip, bitkiler kururken, etrafındaki yeşil çimenler ise yok oldu.

İkiz Göller'in güneyden bulunanında ise sadece birkaç gün önce tur atan bir otomobilin lastik izleri kaldı. Bu gölde yaşamını sürdüren ördekler ve diğer hayvanlar bölgeyi terk etti. Göllerle birlikte bölgedeki hayvanların beslendiği çimenlerin de kuruması nedeniyle Yörükler de bölgeden ayrıldı. Bölgede böyle bir kurumanın ilk kez yaşandığı öğrenildi. Bölgeyi tanıyanlar, İkiz Göller'den güneyde olanın 2016 yılında kısmen kuruduğunu bildiklerini söyledi.

‘KIŞIN KAR AZ YAĞDI'

Uzun yıllardır İkiz Göller'e hayvanları ile çıkan Muğla'nın Seydikemer ilçesinden Ömer Çengil, "Yıllardan beri buraya çıkıyorum. İlk defe görüyorum İkiz Göller'in kuruduğunu. Kuraklık başlıyor. Yağmurlar yağmadı. Kışın kar az yağdı. Herhalde ondan kurudu. Yukarıdaki göller de kurudu" dedi.

'İNSANIN CANI ACIYOR'

Gömbe Yaylası'ndan doğa sevdalısı Yusuf Şahin de "İkiz Göller'in tarihinde kuruduğuna ilk defa şahit oldum. Burada göçmen kuşlar vardı. Hepsi kayboldu. Çobanlar erken gitmek zorunda kaldı. Çünkü yiyecek bir şey kalmadı. Çok acı. İnsanın canı acıyor. Burası İkiz Göller. Gördüğünüz gibi tarla şeklini aldı. Geçen yıl kar az yağmıştı. Şu anda ortasından arabalar geçiyor. Ümit ediyorum ki gelecek yıl kar yağışı fazla olur. Göl tekrar eski haline gelir" diye konuştu.

DHA

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