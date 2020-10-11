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İkaz sesini engelleyen 'toka' ölüme davetiye çıkarıyor

Emniyet kemeri takmak istemeyen birçok kişi, araçtan gelen ikaz sesini engellemek amacıyla 'ölüm tokası' olarak da adlandırılan 'susturucu' aparatı kullanıyor. Olası bir kazada hayat kurtaran emniyet kemerinin kullanılmaması, ölüme davetiye çıkarıyor.

11 Ekim 2020 Pazar 11:34
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İkaz sesini engelleyen 'toka' ölüme davetiye çıkarıyor

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, emniyet kemerinin öneminin anlatılması için birçok kez vatandaşa yönelik eğitimler ve etkinlikler düzenleniyor. Trafik polisleri ise denetimler yaparak sürücülerin emniyet kemeri takması için bilgilendirmeler yapıyor. Bilinçsiz bazı sürücüler, emniyet kemeri takmak istemiyor. Rahat edemedikleri için emniyet kemeri kullanmak istemeyen sürücüler, yer kemeri arkalarından çevirerek takıyor. Ya da oto aksesuarcılarda 5 TL fiyata satılabilen ve 'ölüm tokası' olarak da adlandırılan 'susturucu' aparatı kullanıyor. Bu aparat kemerin yerine takılınca, araçtan gelen ikaz sesi engelleniyor. Ancak bu nedenle olası bir kaza ölümle bile sonuçlanabiliyor. Trafikte bu aparatı kullanırken yakalanan sürücüler hakkında emniyet kemeri kullanmamaktan işlem yapılıyor.

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı İlkay Sular (44), "Çok düşük hızlar diye düşündüğümüz zamanlarda bile çarpışma anında emniyet kemeri hayati önem taşır. Çünkü emniyet kemerinin bize çok yüksek hızlarda lazım olduğunu düşünüyoruz. Halbuki 5 kilometre ya da 10 kilometre hızla bile yaşanacak çarpışmada, emniyet kemeri hayat kurtarır. Emniyet kemerini kullanmadıkları zaman aparatları tercih ediyorlar. Ya da emniyet kemeri koltuğun arkasından dolaştırılıyor. Emniyet kemeriyle aracı sistemimizi kandırdığımızı sanıyoruz. Çarpışmada açılacak bir hava yastığı, bize fazda sağlayacakken, ağır yaralanmalara ya da ölümlere yol açan zararlara yol açıyor" dedi. Emniyet kemerlerinin doğru kullanımını anlatan Sular, "Emniyet kemerini takarken köprücük kemiğinden geçmesine dikkat etmeliyiz. Aksi taktirde boynumuzu kesecektir. Şah damarına ciddi zarar verebilir. Alt kısımda ise pantolon kemerinin altında geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

Özel bir şirkette şoför Mehmet Efe (60), "Emniyet kemeri takmak istemeyenler, sinyal sesi duymamak için aparatı kullanıyorlar. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Ne kadar iyi araç kullanırsanız, ne kadar dikkatli olursanız olun bir başkası gelir hayatınızı karartabilir. Bu nedenle emniyet kemeri kullanın" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Emniyet KemeriIkazIkaz Sesi
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