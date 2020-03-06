Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bodrum'dan Kos'a lastik bot ile geçtiler
Bodrum'dan Kos'a lastik bot ile...
Rus askeri kargo gemisi Boğaz'dan geçti
Rus askeri kargo gemisi Boğaz'dan...
Kuru üzüm ihracatı yüzleri güldürüyor
Kuru üzüm ihracatı yüzleri güldürüyor
Bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
Bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
Her 5 çocuktan 1'i siber zorbalık mağduru
Her 5 çocuktan 1'i siber...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İdlib şehidi teğmenin 'kütüphane' vasiyeti yerine getirildi

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) doğup, büyüdüğü mahallesine kütüphane yapılmasını istediği vasiyeti ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Selçuklu Belediyesi öncülüğünde Tepekent Mahallesi'nde şehidin adının verildiği kütüphane kuruldu. Yaklaşık 10 bin kitabın olduğu kütüphane için Türkiye ve dünyanın birçok yerinden kitapların gönderildiği belirtildi.

06 Mart 2020 Cuma 10:32
0 Okunma
İdlib şehidi teğmenin 'kütüphane' vasiyeti yerine getirildi

65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, İdlib'de rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit oldu. Şehit teğmenin cenazesi, Tepekent Mahallesi'nde toprağa verildi. Şehit Olgun'un 2017'de sosyal paylaşım sitesinden, mahallesine kütüphane yapılmasıyla ilgili mesaj yayımladığı ortaya çıktı. Bunu şehidin vasiyeti olarak kabul eden Selçuklu Belediyesi'nce mahallede adına kütüphane kurulması için harekete geçildi.

'ŞEHİDİMİZİN YAPTIKLARININ YANINDA AZ KALIR'

Kısa sürede kurulan kütüphane hakkında bilgi veren Tepekent Mahallesi Muhtarı Süleyman Şamcı, muhtarlık ofisinin de bulunduğu iş merkezine kütüphane için uygun yer belirlediklerini söyledi. Türkiye'nin dört bir tarafından kitap gönderilmesi üzerine kütüphanenin hızlıca hizmet verilecek hale getirildiğini kaydeden Şamcı, ''Son bir hafta içerisinde Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir tarafından bizimle temasa geçenler oldu. Biz bu kişileri Selçuklu Belediyesi'ne yönlendirdik. Belediyemizle istişareler yaptık. Bu kütüphanenin acil bir şekilde şehidimizin isteğinin yerine getirilmesi amacıyla bir an önce yapılmasını istedik. Belediyemiz de bu işe hemen el attı ve bu kütüphane oluşturuldu. Şehidimizin yakınları da buraya gelip, kütüphaneyi gördüler. Bir nebze de olsa onlar için moral oldu. İnşallah gençlerimiz, nesillerimiz burada kitap okuyarak bu kaynaklardan faydalanarak eğitimlerine katkı sağlayacaktır inşallah" dedi.

Tepekent İmam Hatip Ortaokulu'nun ismini de değiştirip, şehidin adını verdiklerini belirten muhtar Şamcı, "Şehidimizle buraya izne geldiğinde konuşuyorduk. Bu tür şeyleri dile getiriyordu. O gün söylenenler orada kalmıştı. Ama söyledikleri bizim hafızamızda kalmıştı. Bu gerçekleşti. Bir okulumuza da şehidimizin ismini verdik. Bunların hepsini yapsak da onun yaptığının yanında çok az kalır. Kütüphanemizde 10 bin civarında bir kitap olacak. Daha gelecekler olan kitaplar var. Onlarla birlikte bu sayı 15 bini bulacak. Şehidimizin ailesi de bu durumdan dolayı çok mutlu oldular" diye konuştu.

Kütüphanenin bugün resmi açılışının yapılacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İdlibŞehitTeğmenKütüphaneVasiyetPiyade Teğmen Bayram Olgun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bodrum'dan Kos'a lastik bot ile geçtiler
Bodrum'dan Kos'a lastik bot ile geçtiler
İzmir'de sis etkili oldu
İzmir'de sis etkili oldu
Bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
Bulduğu gök taşını satılığa çıkardı
Koronavirüsün ardından 1 milyon tulum talebi geldi
Koronavirüsün ardından 1 milyon tulum talebi geldi
İşe giderken öldürüldü
İşe giderken öldürüldü
Adana'da firarilere şafak operasyonu
Adana'da firarilere şafak operasyonu
Yangında, Minik Sümbül hayatını kaybetti
Yangında, Minik Sümbül hayatını kaybetti
Artvin'de orman yangını
Artvin'de orman yangını
Arpa çuvalları altından eroin çıktı
Arpa çuvalları altından eroin çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı