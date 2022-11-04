Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.180,66
ALTIN
985,77
DOLAR
18,63
STERLİN
20,91
EURO
18,22
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100...
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire satışı
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire...
Trabzon Havalimanı'nda unutulan eşya açık artırmaya çıkıyor
Trabzon Havalimanı'nda unutulan eşya...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 Uzman Yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt ve servis istasyonu alanını ihaleyle satacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İçişleri: 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-8' operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te 1216 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

04 Kasım 2022 Cuma 10:19
İçişleri: 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-8' operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara, sığınak ve barınak alanlarını imha etmek ve PKK mensuplarının sınır geçişlerini engellemek amacıyla Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu' başlatıldı. Adana Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat ve polis özel harekat ile güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1216 personel görev aldı. İlk 2 günde Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye ile Kilis'i kapsayan bölge ve Amanoslar bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı'nın istihbarat desteği ile arazi taraması gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

11 farklı noktada yapılan aramalarda; PKK terör örgütü mensuplarına ait sığınak, barınak ve depolarda 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, Zagros keskin nişancı tüfeği, Glock tabanca, otomatik av tüfeği, 6 el bombası, 5 roket mühimmatı, 926 çeşitli çap ve ebatta fişek, 23 şarjör, 14 EYP anahtarı, 2 EYP ateşleyicisi, 2 Toll serisi EYP alıcı düzenek, 6 EYP devre kartı, 3 EYP ateşleme kumandası, 5 el telsizi, 2 dürbün, 2 EYP yapında kullanılan elektronik devre kartı, 3 telsiz, 5 akü, güneş paneli, 180 çeşitli ebatlarda pil, 20 el feneri, 2 fotoğraf makinası, muhtelif miktarda yaşam, sağlık, giyim, inşaat ve kırtasiye malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler, depo, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıEren Abluka SonbaharKış8TerörTeröristOperasyonHatayOsmaniyeGaziantepKilis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karşı şeride geçen otomobil, halk otobüsü ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Karşı şeride geçen otomobil, halk otobüsü ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Konyaaltı'nda yaşayan 4 kişiden 1'i yabancı
Konyaaltı'nda yaşayan 4 kişiden 1'i yabancı
Zonguldak'ta 164 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Zonguldak'ta 164 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Bitlis'te 3 kilo metamfetamine 2 gözaltı
Bitlis'te 3 kilo metamfetamine 2 gözaltı
İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Çanakkale Boğazı ve çevresi, 20 bin metrekarelik hayalet ağdan temizlendi
Çanakkale Boğazı ve çevresi, 20 bin metrekarelik hayalet ağdan temizlendi
Konya Ovası'nın yeni sezon gözdesi buğday
Konya Ovası'nın yeni sezon gözdesi buğday
Otomobil, 6 metre yükseklikten uçup köprü ayağına çarptı; 4 ölü
Otomobil, 6 metre yükseklikten uçup köprü ayağına çarptı; 4 ölü
3 gündür aranan Aynur, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu
3 gündür aranan Aynur, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول