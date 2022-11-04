İçişleri: 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-8' operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara, sığınak ve barınak alanlarını imha etmek ve PKK mensuplarının sınır geçişlerini engellemek amacıyla Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu' başlatıldı. Adana Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat ve polis özel harekat ile güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1216 personel görev aldı. İlk 2 günde Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye ile Kilis'i kapsayan bölge ve Amanoslar bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı'nın istihbarat desteği ile arazi taraması gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

11 farklı noktada yapılan aramalarda; PKK terör örgütü mensuplarına ait sığınak, barınak ve depolarda 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, Zagros keskin nişancı tüfeği, Glock tabanca, otomatik av tüfeği, 6 el bombası, 5 roket mühimmatı, 926 çeşitli çap ve ebatta fişek, 23 şarjör, 14 EYP anahtarı, 2 EYP ateşleyicisi, 2 Toll serisi EYP alıcı düzenek, 6 EYP devre kartı, 3 EYP ateşleme kumandası, 5 el telsizi, 2 dürbün, 2 EYP yapında kullanılan elektronik devre kartı, 3 telsiz, 5 akü, güneş paneli, 180 çeşitli ebatlarda pil, 20 el feneri, 2 fotoğraf makinası, muhtelif miktarda yaşam, sağlık, giyim, inşaat ve kırtasiye malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler, depo, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.