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İçişleri: Bitlis'te, Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Bitlis'te 570 personelin katılımı ile 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak' operasyonu başlatıldı.

05 Kasım 2022 Cumartesi 17:34
İçişleri: Bitlis'te, Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis'te 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu' başlatıldı. Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 570 personel 43 operasyonel tim görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıBitlisEren Abluka SonbaharKış9 OperasyonuTerörTeröristörgütOperasyon
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