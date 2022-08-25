İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Kaza, Yalıkavak yolu üzerinde meydana geldi. Tatlıses'in Araçta sıkıştığı öğrenilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tatlısesi kurtarma çalışmalarının sürdüğü, kızının da yanında öğrenildi.
DHA
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken aracının şarampole yuvarlandığı bildirildi. Tatlıses'in araçta sıkıştığı öğrenildi.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken aracının şarampole yuvarlandığı bildirildi. Tatlıses'in araçta sıkıştığı öğrenildi.
Kaza, Yalıkavak yolu üzerinde meydana geldi. Tatlıses'in Araçta sıkıştığı öğrenilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tatlısesi kurtarma çalışmalarının sürdüğü, kızının da yanında öğrenildi.
DHA