İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Kaza, Yalıkavak yolu üzerinde meydana geldi. Tatlıses'in Araçta sıkıştığı öğrenilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tatlısesi kurtarma çalışmalarının sürdüğü, kızının da yanında öğrenildi.