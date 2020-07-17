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Huzurun sağlandığı yaylalar, hayvan sürüleriyle renklendi

Muş’ta, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda huzurun sağlandığı yaylalar, havyan sürüleriyle doldu.

17 Temmuz 2020 Cuma 09:22
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Huzurun sağlandığı yaylalar, hayvan sürüleriyle renklendi

MUŞ - Muş'ta, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda terörden temizlenen yaylalar, kentteki besicilerin yanı sıra sıcak illerden gelen göçerlerin hayvan sürüleriyle renkli bir görünüme kavuştu. Hayvancılığın önemli merkezlerinden olan kentte, terör örgütüne karşı yürütülen başarılı operasyonların ardından hayvancılığa açılan yaylalar, şimdilerde binlerce küçükbaş hayvanın sesleriyle şenlendi. Güven ortamının sağlandığı yaylalarda hayvancılık yapma imkanı bulan besiciler ile göçerler, yıllar sonra yaşanan huzurun tadını çıkarıyor. 325 bin büyükbaş ve 1 milyon 84 bin de küçükbaş hayvan varlığının bulunduğu kentteki 217 yaylada hayvancılık yapılırken, bir yandan da tarım işleriyle uğraşılıyor.

Şenyayla Bölgesi’nde İki bine yakın küçükbaş hayvanı olan besici Ersin Oğlago, yaylaların eskiye oranla huzurlu olduğunu ifade etti. Herhangi bir sıkıntılarının olmadığını dile getiren Oğlago, "Huzurluyuz, güvendeyiz. Çok şükür bir sıkıntımız veya sorunumuz yok. Koronavirüs salgını sürecinde de yaylalardaydık. Yaylalar sakin ve hastalıktan uzak" dedi. 

Mayıs ayında geldikleri yaylada Eylül ayı sonuna kadar kalacaklarını aktaran Sinan Oğlago ise, 2 bin 400 rakımlı Kozme Dağında yaylacılık yaptıklarını söyleyerek, "Bölgede huzur var. Bizler gibi yüzlerce göçer var. Herhangi bir sıkıntı yok. Yayla ortamı çok güzel. Havası güzel, organik bir şekilde yaşıyoruz. Yaylacılığın tabi sıkıntısı ve zorluğu var ama sağlıklı. Bölge huzurlu olduğu için adeta şenlenmiş durumda" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Huzurun Sağlandığı YaylalarHayvan SürüleriMuş
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