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Husumetlisini otomobiline çarpıp, tüfekle öldürdü

KONYA'da çiftçi Ramazan Ç., peşine düştüğü husumetlisi Hasan İshak İlaslan'ın otomobiline aracıyla çarptıktan sonra pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Kaçan Ramazan Ç., kısa sürede yakalandı.

18 Şubat 2020 Salı 17:52
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Husumetlisini otomobiline çarpıp, tüfekle öldürdü

Olay, saat 13.00 sıralarında Konya- Adana karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında meydana geldi. Ramazan Ç., yönetimindeki 33 ELY 54 plakalı otomobiliyle, husumetli olduğu 4 çocuk babası çiftçi Hasan İsak İlaslan'ın peşine düştü. Bir süre sonra

Ramazan Ç., otomobiliyle İlaslan yönetimindeki 33 TT 163 plakalı otomobile arkadan çarpıp, şarampole düşmesini sağladı. Ramazan Ç., aracından inip direksiyon başındaki İlaslan'a pompalı tüfekle ateş açtı. İlaslan, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Ramazan Ç. ise otomobilini terk edip kaçtı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Hasan İshak İlaslan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Ramazan Ç. kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaCinayetHusumet
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