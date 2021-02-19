Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1560
ALTIN
397.210
DOLAR
6.9569
STERLİN
9.7347
EURO
8.4412
Araç ve Gayrimenkul satışı yapılacak
Araç ve Gayrimenkul satışı...
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi Verilecek
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi...
56 taşınmaz kiraya veriliyor
56 taşınmaz kiraya veriliyor
Sosyal Güvenlik Kurumu 79 iş yerini satışa çıkardı
Sosyal Güvenlik Kurumu 79...
Güven Usta Çizgi Bandı Tasarım ve Animasyon Hizmeti alınacak
Güven Usta Çizgi Bandı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hobi olarak başladığı mantar üretiminde siparişlere yetişemiyor

GAZİANTEP'te, besicilik yapan Harun Bozkurt (29), evinin bahçesine kurduğu çadırda istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Bozkurt, gelen yoğun talep üzerine hobi olarak başladığı sektörde alanını genişleterek üretim miktarını arttırmayı hedefliyor.

19 Şubat 2021 Cuma 09:24
9 Okunma
Hobi olarak başladığı mantar üretiminde siparişlere yetişemiyor

Karkamış ilçesinin Yurtbağ Mahallesi'nde besicilik yapan Harun Bozkurt, hobi olarak başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğinde başarılı olunca işini büyütme kararı aldı. Kendi imkanları ile kurduğu çadırda ilk hasadını yapan Bozkurt, mantarların talep görmesiyle otomasyon sistemi kurarak üretimi artırmak için çalışma başlattı.

Evinin bahçesine kurduğu çadırda başladığı mantar üretiminde başarılı olduğunu anlatan Bozkurt, "İstiridye mantarı yetiştirmede en önemli husus üretim noktasındaki nem ve havadır. Nem ve hava ayarlarını oluşturabilirseniz mantar büyümeye başlar. Üretimlerde nem ve hava değerleri çok önemli olduğu için bu konuda uzmanlardan bilgi alarak istenilen şartlarda mantar üretmeye başladım. İstiridye mantarımız üretim noktamızda yaklaşık olarak 15 gün içinde verim veriyor" diye konuştu.

Bozkurt, mantarın tüm yemek çeşitleri ile tüketilebileceğini, en yoğun tüketimin ise kebaplık olarak tercih edildiğini vurgulayarak, "Mantarlarımız kahvaltıda da yenilebilir, yemeklerde de kullanılabilir bunun yanında mangalda kebap olarak da yapılarak tüketilebilir. Özellikle mantar kebabına çok büyük bir ilgi var. Sırf bu kebabı yapıp tüketmek için yoğun olarak istiridye mantar siparişleri alıyoruz" diye konuştu.

‘HER MANTAR GÜVENİLEREK TÜKETİLMEMELİ’

İnsanların istiridye mantarından korkmaması gerektiğini söyleyerek zehirlenme vakalarının tamamının yabani mantarlardan kaynaklandığını da dile getiren Bozkurt, "İstiridye mantarının besin değeri çok yüksek olduğu için insanların bol bol tüketmesini istiyoruz. İnsanlar istiridye mantarından korkmasınlar. Yabani mantar değildir ve kesinlikle zehirleme gibi bir durumu söz konusu olmaz" dedi.

Bozkurt, siparişlere yetişemediği için otomasyon sistem ile üretimini arttırmak için çalışmalar yaptığını da sözlerine ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepMantarHarun BozkurtüretimSatışSipariş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'deki 6 bin artçı heyelanları tetikledi
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'deki 6 bin artçı heyelanları tetikledi
Marmara'da deniz salyası arttı, balıkçılar paydos etti
Marmara'da deniz salyası arttı, balıkçılar paydos etti
13 kaçak göçmen kurtarıldı
13 kaçak göçmen kurtarıldı
Giresun’da hafta sonu köy ve yaylalara çıkışlar yasaklandı
Giresun’da hafta sonu köy ve yaylalara çıkışlar yasaklandı
Yüksekova'da polis ve belediye ekipleri, kurt aradı
Yüksekova'da polis ve belediye ekipleri, kurt aradı
Fındıkları dondan koruyorlar 
Fındıkları dondan koruyorlar 
Harzemşah'ın mezarı, Silvan'daymış
Harzemşah'ın mezarı, Silvan'daymış
Seyhan Baraj Gölü'nde dev 'yayın balığı' yakaladılar
Seyhan Baraj Gölü'nde dev 'yayın balığı' yakaladılar
Kar yağdı, kaportacılarda yoğunluk oluştu
Kar yağdı, kaportacılarda yoğunluk oluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma