Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.005,30
ALTIN
1.075,92
DOLAR
18,64
STERLİN
22,86
EURO
19,64
Ayvalık'te Belediye'den kiralık iş yerleri
Ayvalık'te Belediye'den kiralık iş...
AFAD personel alacak
AFAD personel alacak
Bitlis Belediye Başkanlığı'ndan 'S Plaka' kiralama ihalesi
Bitlis Belediye Başkanlığı'ndan 'S...
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Uzman Yardımcısı alacak
Milli Güvenlik Kurulu Genel...
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin duyuru
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hobi bahçesinde tartıştığı 3 arkadaşa ateş açtı: 2 ölü, 1 yaralı

BURSA'da Furkan G., hobi bahçesinde oturan 3 arkadaş ile tartışıp, tabancayla ateş açtı. Furkan G.'nin tabancasından çıkan kurşunlarla 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. İstanbul'a kaçmak isteyen Furkan G., polis ekiplerince 1 saat içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

10 Aralık 2022 Cumartesi 01:42
Hobi bahçesinde tartıştığı 3 arkadaşa ateş açtı: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Furkan G., hobi bahçesinde 2 arkadaşıyla birlikte oturan Ercan Bayram'ın yanına geldi. Bir süre oturan Furkan G. ile Ercan Bayram arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Belindeki tabancayı çıkaran Furkan G., Ercan Bayram ve yanında oturan arkadaşları Ertan Şahbaz ve Deniz K.'ya birer el ateş etti. 3 kişi kanlar içinde kalırken Furkan G. ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ercan Bayram ve Ertan Şahbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bacağından vurulan Deniz K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1 SAATTE YAKALANDI

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan G.'nin olay yerinden kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda, İstanbul yönüne seyir halinde olduğu belirlenen Furkan G.'yi takibe alan polis ekipleri, İstanbul- Bursa- İzmir otoyolu Yalova yakınlarında otomobili durdurdu. Gözaltına alınan Furkan G., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaHobi BahçesiArkadaşCinayetFurkan G.OsmangaziAltınova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak takla attı; 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak takla attı; 3 yaralı
Edirne'de, cuma namazı çıkışı Çin protestosu
Edirne'de, cuma namazı çıkışı Çin protestosu
Gümrük Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonunda 9 gözaltı
Gümrük Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonunda 9 gözaltı
Okuldaki bağış kampanyasıyla kök hücre bekleyen 2 çocuğa donör bulundu
Okuldaki bağış kampanyasıyla kök hücre bekleyen 2 çocuğa donör bulundu
İzmir'de 2022 yılında alkollü skuter kullanan bin 81 kişiye ceza kesildi
İzmir'de 2022 yılında alkollü skuter kullanan bin 81 kişiye ceza kesildi
İşçileri taşıyan minibüs devrildi; uzman er öldü, 9 yaralı
İşçileri taşıyan minibüs devrildi; uzman er öldü, 9 yaralı
Ankara'da 'siber suçlar' uygulaması: 156 siteye erişim engeli, 8 gözaltı
Ankara'da 'siber suçlar' uygulaması: 156 siteye erişim engeli, 8 gözaltı
Ceyhan Nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor
Ceyhan Nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor
Sinema Sokağı, Yeşilçam emekçilerinin resimleriyle süslendi
Sinema Sokağı, Yeşilçam emekçilerinin resimleriyle süslendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول