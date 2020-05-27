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HES inşaatını sel bastı

Erzurum'un Olur ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel, Yeşilbağlar köyü yakınlarında yapımı süren Hidro Elektrik Santrali (HES) inşaatına büyük zarar verdi. İnşaatın yapımını üstlenen taşeron firma sahibi Mehmet Erdemir, büyük bölümünü tamamladıkları inşaat alanı ile yapımda kullandıkları makina, ekipman ve tüm malzemelerinin sel sularına kapıldığını söyledi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:42
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HES inşaatını sel bastı

Erzurum ve çevresinde 2 gündür etkili olan sağanak, ekili tarım alanı ve seralara büyük zarar verirken, Olur ilçesine bağlı Ormanağzı ve Yeşilbağlar köyleri arasında yapımı süren HES inşaat alanını da sular altında bıraktı. Taşan Oltu Deresi ve sel suları, Ağustos ayında bitirilmesi hedeflenen inşaata büyük zarar verdi. Büyük bölümünü tamamladıkları inşaatın sel suları altında kaldığını belirten taşeron firma sahibi Mehmet Erdemir, yapımda kullandıkları malzeme, makina ve çalışanların kullandığı konteynerlerin de sel sularına kapıldığını söyledi.

Firma olarak zararlarının 800-900 bin lira civarında olduğunu, yapımı üstlenen ana firmanın ise daha büyük zararlarla karşı karşıya kaldığını belirten Erdemir, tek tesellilerinin ise can kaybı yaşanmaması olduğu ifade etti. Suların çekilmesiyle birlikte yaşanan hasarın gözle görülür bir şekilde ortaya çıkacağını kaydeden Erdemir, "Bu yılın Ocak ayında başladığımız HES inşaatının yüzde 80'inin tamamlamıştık. Kalan yüzde 20'lik kısım ise Ağustos ayında tamamlayıp teslim edecektik. 10 dakikada gelen sel suları tüm emeklerimizi boşa çıkardı. Aylardır yaptığımız emeklerimiz boşa gitti. Ne yapacağız bilemiyorum. Burada 50 kişi evine ekmek götürüyordu. Selin çamuru buradan 3 aya temizlenmez" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HESİnşaatSelSuBaskınErzurum
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