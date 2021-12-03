Herkes 3 çocuğu arıyor

Olay, 28 Kasım günü saat 04.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Bekir Eren ve Cem Uygun’un ortaklığında olan oto galeride meydana geldi. S.Ö. (14), A.T. (12) ve ismi öğrenilemeyen aynı yaşlardaki çocuk, oto galerinin arka kapısının camını kırarak içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alarak dışarı çıktı. İlk olarak iş yeri önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezdikten sonra tekrar galeriye gelip aracı yol kenarına bıraktı. Ardından iş yeri önündeki başka otomobili alarak uzaklaşan çocukların galeriye girmesi ve araçları çalıştırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Galeri ortaklarından Cem Uygun, öğle saatlerinde geldiği iş yerinin arka kapısındaki camın kırık olduğunu fark etti. Camı yaptırmak için telefonla konuştuğu sırada Uygun, araç çalındığını anlayıp, polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemede çocukların, otomobille İstanbul’a gittiği tespit edildi. Ekipler, çaldıkları araçla kaçan 3 çocuğun yakalanması için çalışma başlattı.

‘ŞU ANDA İSTANBUL’DA OLDUKLARI BİLİNİYOR’

Galerinin ortağı Bekir Ergen, çocukların İstanbul’da olduklarını bildiklerini belirterek, “3 çocuk, iş yerimizin arkasında bulunan kapının camını kırarak içeri giriyor. Daha sonra masa çekmecelerini karıştırıyorlar ve oradan buldukları 2 araba anahtarını alıp dışarı çıkıyorlar. İlk olarak sıfır kilometre olan aracımızı alarak gidiyorlar. Onunla bir tur attıktan sonra yol kenarına geri bırakıyorlar. Daha sonra diğer aracı alıp gidiyorlar. Biz olayı aynı gün arkadaşımızın iş yerine gelip camın kırık olmasıyla fark ettik. Daha sonra 2 aracın olmadığını gördük. Onun üzerine hemen emniyete başvurduk. Ekipler gelip gerekli incelemeleri yaptılar. Çocuklar o gün İstanbul’a gitmek için yola çıkmışlar. Şu anda da İstanbul’da oldukları biliniyor” diye konuştu.

‘AİLELERİNİN MESAJLARINA DÖNÜŞ YAPMIYORLAR’

Ailelerin de çocuklarından haber alamadıklarını dile getiren Ergen, “Çocukların aileleriyle görüşüyoruz. Onlar da haber alamadıklarını söylüyorlar ancak aileleri mesaj attıklarında görüyorlar ve geri dönüş yapmadıklarını söylüyorlar. Telefonları açık. O telefonlarıyla beraber bulunma şansları daha yüksek, diye düşünüyorum” dedi.

Çocukların suç dosyaları olduğunu ve yaşlarından dolayı serbest bırakıldıklarını da kaydeden Bekir Ergen, “Biz buradan Samsun’a giderken 2 defa polis kontrolüne giriyoruz. Bu çocukların İstanbul’a nasıl gittiklerini inanın akıl fikir almıyor çünkü araçta ruhsat yok. Bunların ehliyetleri zaten yok. Mobese’lerden nasıl geçtiler, kontrollere nasıl takılmıyorlar; bunu anlamak çok güç. Bu çocukların 3'ünün de suç dosyaları var hatta bir tanesinin 60’a yakın suç dosyası var. Bunlar sürekli yakalanıp, içeri girip yaşlarından dolayı dışarı bırakılan çocuklar. Bu şekilde insanların canlarını yakıyorlar. Bir de kendi canlarını da tehlikeye atıyorlar. Sonuçta bizim istediğimiz, bizim arabamızın bulunması. Aynı zamanda çocukların da sağ salim ailelerine teslim edilmesini istiyoruz” diye konuştu.

‘BÜTÜN KURALLARI İHLAL EDİYORLAR’

Oto galerinin diğer ortağı Cem Uygun da “Dükkana geldiğimde arka kapının camının kırık olduğunu fark ettik. Daha sonra araçlarımızın eksik olduğunu fark ettik. İlk önce sıfır kilometre aracımızı almış çocuklar. Daha sonra onunla 20 dakika dolaşıp, onu bırakıp, şu anda İstanbul’da olduğu tespit edilen kayıp aracımızı almışlar. Aracımız hala onların elinde. Gelen trafik cezalarından bütün kuralları ihlal ettiklerini anlıyoruz” dedi.